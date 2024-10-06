Ngamuk Usai Ditabrak Marquez di MotoGP Jepang 2024, Joan Mir: Dia Melaju Kencang Bak Rudal!

TOCHIGI – Pembalap Tim Repsol Honda, Joan Mir tak bisa menutupi rasa kekesalannya terhadap Alex Marquez (Gresini Ducati) usai MotoGP Jepang 2024. Pasalnya gara-gara ditabrak Alex di Sirkuit Motegi, Jepang, pada Minggu (6/10/2024) siang WIB tadi, Mir yang tengah berupaya bangkit justru gagal finis.

Ya, Mir bisa dikatakan tengah berupaya bangkit di MotoGP Jepang 2024. Di sepanjang akhir pekan Mir merasa ada peningkatan sehingga ia pun dalam kepercayaan diri saat menjalani balapan utama di seri Jepang tersebut.

Sayangnya, balapan baru masuk di lap pertama, motor Mir ditabrak Alex di tikungan 12 hingga akhirnya ia pun terjatuh. Menariknya Alex terpental dari kuda besinya, sedangkan motor Ducati miliknya justru menempel di motor Mir.

Usai balapan, Mir meluapkan rasa kekesalan. Hal yang paling bikin Mir emosi adalah cara Alex yang melaju terlalu kencang, bahkan ia merasa seperti ditabrak rudal dari belakang.

“Di Tikungan 11, Alex melaju kencang, dan memasuki tikungan 12, dia menabrak saya dari belakang, tanpa berpikir, hampir seperti rudal,” ungkap Mir, dilansir dari Crash, Minggu (6/10/2024).

Menurut Mir, Alex benar-benar merusak momen balapannya yang tengah bangkit. Hal yang Mir pikirkan saat kecelakaan itu bukan cedera, tapi dirinya yang gagal mencapai finis.