HOME SPORTS MOTOGP

Miguel Oliveira Pindah ke Yamaha di MotoGP 2025: Bukan Sebuah Pertaruhan!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |00:06 WIB
Miguel Oliveira Pindah ke Yamaha di MotoGP 2025: Bukan Sebuah Pertaruhan!
Miguel Oliveira kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MISANO – Pembalap Trackhouse Aprilia, Miguel Oliveira, pindah ke Yamaha di MotoGP 2025. Dia menegaskan bahwa hal itu bukanlah sebuah pertaruhan.

Oliveira mengalami kecelakaan cukup parah dalam hari pertama MotoGP Mandalika 2024 pada akhir pekan lalu. Dia pun terpaksa absen dari semua sesi balapan di Sirkuit Mandalika itu karena tangannya patah.

Miguel Oliveira

Buntut kecelakaan itu, Oliveira harus naik meja operasi. Dia tak bisa mentas pada seri berikutnya di Jepang pada akhir pekan ini.

Meski cedera menjelang musim berakhir, Oliveira bisa bernapas lega. Pasalnya, dirinya sudah mendapat kursi di MotoGP 2025, tanpa harus membuktikan kualitasnya lagi dalam kondisi yang kurang fit. Pada musim depan, dia akan pindah ke tim satelit Yamaha yang baru yakni, Prima Pramac Yamaha.

Dengan begitu, pembalap asal Portugal tersebut bakal berganti motor lagi setelah dua tahun menunggangi motor RS-GP milik Aprilia. Tentunya. tidak ada yang bisa memastikan apakah dia bakal bisa cepat beradaptasi dengan motor Yamaha M1 atau tidak.

Pasalnya, ini akan menjadi perjalanan baru dalam kariernya di MotoGP. Sebelumnya, dia bertahun-tahun mengendarai KTM di MotoGP.

