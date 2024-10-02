Indonesia vs India di Perempatfinal Piala Suhandinata 2024, Mutiara Ayu Puspitasari Cs Dapat Peringatan Ini

NANCHANG – Tim Bulu Tangkis Indonesia akan berhadapan dengan India di babak perempatfinal Kejuaraan Beregu Campuran Junior alias Piala Suhandinata 2024. Mutiara Ayu Puspitasari dkk pun dapat peringatan khusus dari sang Manajer Tim Indonesia, Rionny Mainaky.

Ya, Indonesia sukses melaju ke babak perempatfinal Piala Suhandinata 2024 setelah berhasil mengamankan juara Grup F. Moh Zaki Ubaidillah dan kolega menyapu bersih empat laga yang ada dengan kemenangan.

Kepastian itu didapat usai Tim Merah-Putih membungkam Polandia dalam laga terakhir Grup F Piala Suhandinata 2024, Rabu (2/10/2024) di Nanchang, China, dengan skor 110-63. Sebelumnya, mereka menggilas Macau (110-58), Kepulauan Mariana Utara (110-47) dan Sri Langka (110-62).

Kapten Tim Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, pun menilai kemenangan telak yang didapat timnya di fase grup menjadi modal apik untuk menatap babak berikutnya. Mereka bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan yang ada sehingga lebih siap untuk menghadapi lawan yang seimbang.

"Alhamdulillah, saya dan tim bisa ke babak perempatfinal. Kalau dilihat dari grup F memang cukup diuntungkan jadi kami memang sudah seharusnya lolos," kata Mutiara, dilansir dari rilis PBSI, Rabu (2/10/2024).

"Ini menjadi bekal penting tapi dari pertandingan ini kami harus belajar untuk beradaptasi dengan cepat apalagi bila nanti bertemu lawan-lawan yang lebih seimbang," imbuhnya.

Di babak perempatfinal, Skuad Garuda bakal bersua dengan India pada Kamis 3 Oktober 2024. Rionny pun mengingatkan anak buahnya untuk menambah daya juang dan karena terdapat pemain yang kehilangan banyak poin kala bersua Polandia sehingga performa mereka perlu ditingkatkan.

"Secara keseluruhan cukup bagus tapi catatan untuk Bismo dan Riska/Salsa yang cukup banyak kehilangan poin. Ini menjadi bahan evaluasi untuk laga besok," jelas Rionny.