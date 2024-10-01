Hasil Evaluasi Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat, Aryono Miranat: Awalnya Menjanjikan, Kini Tak Berkembang

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat kini dinilai stuck dan tak berkembang bila dilihat dari sejumlah turnamen terakhir yang mereka ikuti. Padahal, pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, melihat awalnya Yeremia/Rahmat merupakan pasangan yang menjanjikan.

Duet Yeremia/Rahmat menjalani debut pada awal tahun ini dengan cukup baik. Baru menjalani dua turnamen langsung membuahkan hasil menjuarai Sri Lanka International Challenge 2024.

Namun, setelah itu performa mereka mengalami penurunan. Beberapa turnamen yang sudah dijalani akhir-akhir ini tak membuahkan hasil.

Termasuk di Indonesia Masters 2024 Super 100 di Pekanbaru, Riau, mereka hanya menjadi runner-up. Terbaru di Macau Open 2024, Yeremia/Rahmat langsung terhenti di babak 32 besar.

Menanggapi hal ini, Aryono mengakui bahwa Yeremia/Rahmat sempat menjanjikan di awal debutnya. Namun, dengan penurunan performa ini, ia akan melakukan evaluasi agar bisa meningkatkan performa.

"Yere/Rahmat sebenarnya menjanjikan sebelumnya ya. Cuma kalau lihat setelah turnamen terakhir-terakhir ini dia kan stuck di situ aja ya," ucap Aryono, saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Selasa (1/10/2024).