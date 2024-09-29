Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Lin Dan yang Nyaris Gagal Raih Medali Emas Olimpiade Beijing 2008 karena Pukul Pelatih Tunggal Putra China

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |09:58 WIB
Kisah Lin Dan yang Nyaris Gagal Raih Medali Emas Olimpiade Beijing 2008 karena Pukul Pelatih Tunggal Putra China
Legenda bulu tangkis China, Lin Dan. (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH Lin Dan yang nyaris gagal meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008 karena menghajar pelatih sendiri, yakni Ji Xinpeng menarik untuk dibahas. Sebab gara-gara insinden pemukulan itu, Lin Dan nyaris dikeluarkan dari skuad China untuk Olimpiade Beijing 2008.

Bagi pencinta bulu tangkis, terutama penggemar Lin Dan, Olimpiade Beijing 2008 adalah salah satu turnamen bersejarah. Sebab di momen itulah mantan tunggal putra andalan China itu meraih medali emas Olimpiade pertamanya.

Sejatinya hal tersebut pun bukanlah sesuatu hal yang mengagetkan. Sebab pada saat itu pun Lin Dan tengah berstatus sebagai tunggal putra peringkat satu dunia.

Hanya saja, perjalanan Lin Dan untuk meraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 sempat memiliki banyak rintangan. Salah satunya adalah nyaris dikeluarkan dari skuad China untuk pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Lin Dan

Menurut laporan dari media China, China Daily, terjadi insiden panas antara Lin Dan dan pelatih tunggal putra China, Ji Xinpeng. Momen itu terjadi Kamp pelatihan tim bulu tangkis China di Fujian pada 2008 silam.

Kamp pelatihan itu digelar untuk mempersiapkan diri menghadapi Olimpiade Beijing 2008 dan Lin Dan adalah salah satu andalan tuan rumah kala itu. Tekanan jelas dirasakan Lin Dan, namun ia justru melampiaskan itu kepada pelatihnya sendiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174765/dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BAlm_large.jpeg
Sabet Gelar Perdana di Al Ain Masters 2025, Dejan/Bernadine Bertekad Naik ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/40/3174368/para_pebulu_tangkis_indonesia-UzXP_large.jpg
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Arctic Open 2025: Ujian Berat, Lanny/Amalia Ditantang Duet Baru Arisa Igarashi/Chiharu Shida!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174070/simak_kisah_raja_bulu_tangkis_dunia_viktor_axelsen_yang_kini_punya_padepokan_di_dubai-ua0p_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen, Putuskan Keluar dari Pelatnas dan Bikin Padepokan di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174066/fajar_alfian-WUpQ_large.jpg
Konsisten di 4 Turnamen, Fajar/Fikri Targetkan Tembus 20 Besar Ranking Dunia BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174044/muhammad_rian_ardianto_yakin_semua_sudah_ada_jalannya-HlRE_large.jpeg
Izin Cuti Berujung Perpisahan dengan Fajar Alfian, Rian Ardianto: Sudah Jalannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3173965/jonatan_christie-vbRo_large.jpg
Wawancara Eksklusif: Juara Korea Open 2025, Jonatan Christie Ungkap Keuntungan Besar Jadi Pemain Profesional
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement