Kisah Lin Dan yang Nyaris Gagal Raih Medali Emas Olimpiade Beijing 2008 karena Pukul Pelatih Tunggal Putra China

KISAH Lin Dan yang nyaris gagal meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008 karena menghajar pelatih sendiri, yakni Ji Xinpeng menarik untuk dibahas. Sebab gara-gara insinden pemukulan itu, Lin Dan nyaris dikeluarkan dari skuad China untuk Olimpiade Beijing 2008.

Bagi pencinta bulu tangkis, terutama penggemar Lin Dan, Olimpiade Beijing 2008 adalah salah satu turnamen bersejarah. Sebab di momen itulah mantan tunggal putra andalan China itu meraih medali emas Olimpiade pertamanya.

Sejatinya hal tersebut pun bukanlah sesuatu hal yang mengagetkan. Sebab pada saat itu pun Lin Dan tengah berstatus sebagai tunggal putra peringkat satu dunia.

Hanya saja, perjalanan Lin Dan untuk meraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 sempat memiliki banyak rintangan. Salah satunya adalah nyaris dikeluarkan dari skuad China untuk pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Menurut laporan dari media China, China Daily, terjadi insiden panas antara Lin Dan dan pelatih tunggal putra China, Ji Xinpeng. Momen itu terjadi Kamp pelatihan tim bulu tangkis China di Fujian pada 2008 silam.

Kamp pelatihan itu digelar untuk mempersiapkan diri menghadapi Olimpiade Beijing 2008 dan Lin Dan adalah salah satu andalan tuan rumah kala itu. Tekanan jelas dirasakan Lin Dan, namun ia justru melampiaskan itu kepada pelatihnya sendiri.