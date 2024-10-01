Jadi Runner Up di MotoGP Mandalika 2024, Pedro Acosta: Lebih Baik Finis Kedua daripada Jatuh!

MANDALIKA – Pembalap GASGAS Tech3, Pedro Acosta, puas bisa menjadi runner-up dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Dia mengatakan lebih baik finis kedua daripada harus terjatuh dalam balapan.

Ya, hasil manis diraih Acosta kala mentas di balapan utama MotoGP Mandalika 2024, Minggu 29 September 2024 siang WIB. Acosta tampil apik sejak awal balapan di mana dia bisa mempertahankan posisinya di urutan ketiga.

Setelah itu, Acosta sukses menyalip Enea Bastianini untuk merebut tempat kedua. Pembalap asal Spanyol tersebut pun berusaha keras untuk mengejar Jorge Martin yang ada di depannya.

Sempat muncul harapan bahwa dia bisa memenangkan balapan 27 lap di Sirkuit Mandalika itu ketika mampu memangkas jarak dengan rider Pramac Ducati tersebut menjadi setengah detik saja. Namun ternyata, Martin masih bisa tancap gas lagi dan kemudian menjauh dari kejaran Acosta.

Pada akhirnya, rider berusia 20 tahun itu harus puas hanya naik podium kedua dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Walau tak menang, Acosta tetap puas dengan podium kedua yang didapatnya itu. Kata dia, lebih baik finis kedua daripada mengalami kecelakaan seperti yang dialaminya di Misano.