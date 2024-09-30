Advertisement
MOTOGP

Kenapa MotoGP Mandalika 2024 Tak Pakai Pawang Hujan? Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |12:47 WIB
Ini alasan tidak ada pawang hujan di MotoGP Mandalika 2024. (Foto: MotoGP)
KENAPA MotoGP Mandalika 2024 tak pakai pawang hujan? ternyata ada alasan yang menyebabkan tidak ada pawang ujang mewarnai pekan balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

MotoGP Mandalika 2024 telah usai digelar di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, pada 27-29 September 2024 kemarin. Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin sukses keluar sebagai juara setelah menuntaskan balapan dengan waktu 41 menit 4.389 detik.

Di belakangnya, ada Pedro Acosta dari Red Bull GASGAS, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo, Franco Morbidelli dari Prima Pramac Racing, serta Marco Bezzecchi dari Mooney VR46.

Pada main race yang digelar Minggu (29/9/2024) siang WIB kemarin, tampak cuaca di sekitar Sirkuit Mandalika sangat cerah. Hal ini membuat rangkaian balapan dapat digelar dengan baik dan maksimal tanpa kendala meski tanpa menggunakan bantuan pawang hujan.

Sirkuit Mandalika

Seperti diketahui, pada edisi perdana MotoGP Mandalika 2022 lalu, Perusahaan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku yang bertanggung jawab untuk gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika menggunakan jasa pawang hujan, Rara Istiati Wulandari alias Mbak Rara.

Pada edisi tersebut, Mbak Rara melakukan ritual untuk membantu meredakan hujan yang mengguyur lintasan sesaat sebelum balapan. Aksinya itupun mendapat sorotan hingga viral ke seluruh dunia.

Akan tetapi, meski dirinya disorot di seluruh dunia, nama Mbak Rara justru menjadi polemik di negeri sendiri. Sebab, menggunakan jasa pawang hujan seperti sudah tidak relevan di masa saat ini dan dirasa sebagai takhayul belaka.

Halaman:
1 2
