Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

6 Pebulutangkis Ganda Putra dengan Smash Terkuat di Hong Kong Open 2024 Versi BWF, Nomor 1 Daniel Marthin!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |22:04 WIB
6 Pebulutangkis Ganda Putra dengan Smash Terkuat di Hong Kong Open 2024 Versi BWF, Nomor 1 Daniel Marthin!
Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

6 pebulutangkis ganda putra dengan smash terkuat di Hong Kong Open 2024 versi BWF menarik diulas. Salah satunya ada Daniel Marthin.

Sejumlah pebulutangkis dinobatkan sebagai pemain dengan smash terkuat di Hong Kong Open 2024 oleh BWF. Bukan tanpa sebab, pukulan mereka dapat membuat shuttlecock melaju dengan kecepatan lebih dari 400 kph.

Angka ini jelas sangat cepat. Bahkan, kecepatannya melebihi kecepatan sergapan burung elang ketika menyergap mangsanya dimana kecepatannya hanya di angka 320 kph.

Menariknya, dalam daftar pebulutangkis dengan smash terkuat di Hong Kong Open 2024 yang diberikan oleh BWF, nama-nama yang masuk sebagian besar didominasi oleh pebulutangkis asal Indonesia. Siapa saja mereka?

Berikut adalah daftar 6 pebulutangkis dengan smash terkuat di China Open 2024 versi BWF:

6. Sabar Karyaman Gutama

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Nama pertama yang masuk daftar ini adalah ganda putra non pelatnas, Sabar Karyaman Gutama. Tandem Mohammad Reza Pahlevi Isfahani ini mampu mencatatkan pukulan smash berkecepatan 395,3 kph. Pasangan ini pun lolos ke final sebelum akhirnya kalah 13-21 dan 17-21 dari Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae.

5. Mohammad Reza Pahlevi Isfahani

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Tak ingin kalah dengan pasangannya, Mohammad Reza Pahlevi Isfahani juga mencatatkan smash terkuat di Hong Kong Open 2024. Tercatat, salah satu smash yang dilepaskan mencapai kecepatan 411,1 kph. Sayangnya, ia tumbang cepat di ajang ini.

4. Wang Chi-lin

Wang Chi Lin

Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Wang Chi-lin juga melahirkan smash terkuat di Hong Kong Open 2024. Tampil bersama pasangan barunya, Chiu Hsiang Chieh, Wang berhasil melesatkan smash dengan kecepatan 442,6 kph.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193163/soh_wooi_yik_bersama_sang_kekasih-vhIG_large.jpg
Kisah Cinta Misterius Pebulu Tangkis Soh Wooi Yik: Unggahan Romantis di Tengah Persiapan Terjal Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193237/putri_kusuma_wardani-vDiJ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Putri KW, Masuk Daftar 10 Besar Dunia Ranking BWF hingga Kalahkan Ratchanok Intanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193192/chiharu_shida-LTB4_large.jpg
Kisah Haru Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik yang Tangisnya Pecah Usai Buka Puasa Gelar Juara Bareng Partner Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193158/chae_yu_jung_dan_zheng_si_wei-oFyU_large.jpg
Kisah Unik Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung, dari Disebut Mirip sang Istri Kini Jadi Pelatih di Akademi Zheng Si Wei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193151/simak_kisah_sedih_kento_momota_yang_membenci_bulu_tangkis_gara_gara_kecelakaan_di_malaysia-01Hs_large.jpg
Kisah Sedih Kento Momota, Monster Tunggal Putra yang Benci Bulu Tangkis Gara-Gara Kecelakaan di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193127/simak_kisah_ade_resky_dwicahyo_yang_rela_dinaturalisasi_azerbaijan_demi_tampil_di_olimpiade-5yEM_large.jpg
Kisah Ade Resky Dwicahyo, Eks Pelatnas PBSI yang Dinaturalisasi Azerbaijan demi Tampil di Olimpiade
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement