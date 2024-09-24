6 Pebulutangkis Ganda Putra dengan Smash Terkuat di Hong Kong Open 2024 Versi BWF, Nomor 1 Daniel Marthin!

6 pebulutangkis ganda putra dengan smash terkuat di Hong Kong Open 2024 versi BWF menarik diulas. Salah satunya ada Daniel Marthin.

Sejumlah pebulutangkis dinobatkan sebagai pemain dengan smash terkuat di Hong Kong Open 2024 oleh BWF. Bukan tanpa sebab, pukulan mereka dapat membuat shuttlecock melaju dengan kecepatan lebih dari 400 kph.

Angka ini jelas sangat cepat. Bahkan, kecepatannya melebihi kecepatan sergapan burung elang ketika menyergap mangsanya dimana kecepatannya hanya di angka 320 kph.

Menariknya, dalam daftar pebulutangkis dengan smash terkuat di Hong Kong Open 2024 yang diberikan oleh BWF, nama-nama yang masuk sebagian besar didominasi oleh pebulutangkis asal Indonesia. Siapa saja mereka?

Berikut adalah daftar 6 pebulutangkis dengan smash terkuat di China Open 2024 versi BWF:

6. Sabar Karyaman Gutama





Nama pertama yang masuk daftar ini adalah ganda putra non pelatnas, Sabar Karyaman Gutama. Tandem Mohammad Reza Pahlevi Isfahani ini mampu mencatatkan pukulan smash berkecepatan 395,3 kph. Pasangan ini pun lolos ke final sebelum akhirnya kalah 13-21 dan 17-21 dari Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae.

5. Mohammad Reza Pahlevi Isfahani





Tak ingin kalah dengan pasangannya, Mohammad Reza Pahlevi Isfahani juga mencatatkan smash terkuat di Hong Kong Open 2024. Tercatat, salah satu smash yang dilepaskan mencapai kecepatan 411,1 kph. Sayangnya, ia tumbang cepat di ajang ini.

4. Wang Chi-lin





Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Wang Chi-lin juga melahirkan smash terkuat di Hong Kong Open 2024. Tampil bersama pasangan barunya, Chiu Hsiang Chieh, Wang berhasil melesatkan smash dengan kecepatan 442,6 kph.