Komentar Menohok Enea Bastianini soal Aspal Sirkuit MotoGP Mandalika

KOMENTAR menohok Enea Bastianini soal aspal sirkuit MotoGP Mandalika curi perhatian. Menurut Bastianini, kondisi Sirkuit Mandalika yang bisa kotor akan jadi tantangan tersendiri bagi para pembalap.

Bastianini membicarakan khusus soal kondisi Sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu jelang balapan MotoGP Mandalika 2024. Balapan di seri itu diketahui digelar pada Minggu 29 September 2024 siang WIB.

Bastianini menatap MotoGP Mandalika 2024 dengan bekal positif. Sebab, dia baru saja menang di seri sebelumnya, yakni MotoGP Emilia Romagna 2024.

Meski begitu, Bastianini tetap waspada dalam menjalani balapan di Sirkuit Mandalika karena kondisi sirkuitnya yang dinilai kotor. Kondisi trek yang berbeda dari seri-seri di Eropa ini dinilai pembalap Ducati Lenovo itu jadi tantangan tersendiri bagi para pembalap untuk bersaing meraih hasil manis.

"Agak sedikit berbeda dengan trek di Eropa dan juga aspalnya bisa jadi akan kotor besok tapi setelahnya akan lebih baik, kami akan mengetahui situasinya besok, tapi saya sudah siap," ujar Enea Bastianini, dikutip dari laman resmi MotoGP, Senin (30/9/2024).