HOME SPORTS MOTOGP

Jadi Penyebab 3 Pembalap Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2024, Jack Miller Minta Maaf

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |14:00 WIB
Jadi Penyebab 3 Pembalap Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2024, Jack Miller Minta Maaf
Pembalap Red Bull KTM, Jack Miller. (Foto: Instagram/ktmfactoryracing)
A
A
A

MANDALIKA – Pembalap Tim Red Bull KTM, Jack Miller meminta maaf kepada tiga rider yang mengalami kecelakaan di MotoGP Mandalika 2024 karena ulahnya. Ia mengaku kecelakaan itu bukan karena dirinya tampil beringas, hanya saja ia telah salah mengambil keputusan hingga kehilangan kontrol motor dan menyeret pembalap lain.

Perlu diketahui, balapan sepanjang 27 lap di Sirkuit Mandalika pada Minggu (29/9/2024) itu, hanya berhasil diselesaikan oleh 12 dari 21 pembalap yang start. Bahkan, empat di antaranya menyelesaikan balapan itu tak lama setelah dimulai.

Ya, Miller, Luca Marini, Aleix Espargaro dan Alex Marquez kompak terjatuh bersamaan ketika masuk ke Tikungan 3 pada lap pertama. Mereka terpental dan berguling-guling hingga berakhir di atas gravel dengan cukup keras.

Miller pun membeberkan bahwa insiden itu berawal dari dirinya yang terjatuh ketika ingin menikung. Alhasil, pembalap asal Australia itu ikut menyapu tiga pembalap lain yang ada di dekatnya.

MotoGP Mandalika 2024

“Jika Anda start dari posisi ke-16, Anda tahu kekacauan menanti Anda di lap pertama. Saya memulai dengan baik dan berbelok ke tikungan kedua berdampingan dengan Aleix Espargaro. Saya mencoba menjaga kecepatan pada tikungan ketiga, namun Marini melewati garis yang sempit,” kata Miller dilansir dari Speedweek, Senin (30/9/2024).

“Saya fokus pada pembalap di depan saya. Ketika Marini menutup garis balap, saya harus mengerem dan saya langsung terjatuh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Miller menegaskan bahwa kecelakaan itu terjadi bukan karena dirinya terlalu memaksakan diri. Namun, dia hanya salah prediksi soal kecepatan Marini ketika menikung sehingga dia terpaksa melakukan rem secara mendadak dan motornya ternyata lepas kontrol.

