HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Race MotoGP Mandalika 2024: Marc Marquez Siap Buat Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Gigit Jari!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |11:35 WIB
Link Live Streaming Race MotoGP Mandalika 2024: Marc Marquez Siap Buat Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Gigit Jari!
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

LINK live streaming race MotoGP Mandalika 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan utama yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (29/9/2024) pukul 14.00 WIB itu diprediksi akan berjalan menarik

Sebab balapan seri ke-15 dari MotoGP 2024 itu berpotensi menyajikan persaing ketat antara tiga pembalap Ducati. Ketiga rider yang dimaksud adalah pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Jorge Martin (Pramac Ducati).

Seperti yang diketahui, saat ini Bagnaia dan Martin tengah bersaing ketat di puncak klasemen pembalap MotoGP 2024. Martin berada di posisi pertama dengan 341 poin, sedangkan Bagnaia di urutan kedua dengan 329 angka.

Itu berarti, jarak Bagnaia dan Martin hanya 12 poin saja! Karena itulah persaingan Martin vs Bagnaia akan menjadi sorotan utama di MotoGP Mandalika 2024.

Penghuni podium sprint race MotoGP Mandalika 2024

Kendati demikian, jangan lupakan ada Marquez yang tengah on fire. Rider berjuluk The Baby Alien itu sudah tiga kali naik podium dalam tiga seri terakhir, bahkan dua di antaranya dimenangkan oleh Marquez.

Lalu di sprint race MotoGP Mandalika 2024 pun Marquez berhasil finis ketiga usai memulai balapan dari peringkat 12. Jika Marquez mampu tampil baik lagi di balapan utama MotoGP Mandalila 2024, bahkan memenangkannya, maka Bagnaia dan Martin akan menjadi pihak yang gigit jari.

Halaman:
1 2
