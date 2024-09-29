MotoGP Mandalika 2024: Pakai Mobil Parade, Para Pembalap Sapa Penonton Secara Langsung di Sirkuit Mandalika

MANDALIKA – Jelang balapan utama MotoGP Mandalika 2024, para pembalap menaiki mobil parade untuk menyapa para penonton secara langsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (29/9/2024) pagi WIB. Sejumlah rider top MotoGP mengikuti parade tersebut usai sesi pemanasan berakhir.

Cuaca terik dan langit biru yang menghiasi langit Sirkuit Mandalika nampak membuat para rider kepanasan. Mereka pun kompak mengenakan topi dan kacamata hitam untuk berlindung dari panasnya sinar matahari.

Bahkan, Pecco -sapaan Bagnaia- menggunakan payung besar agar tidak kepanasan. Sorak sorai penonton pun langsung terdengar begitu parade di mulai

Duo rider Gresini Ducati, Marc Marquez dan Alex Marquez menjadi yang pertama turun dan berjalan mendekati tribun penonton. Lalu, mereka memberikan souvenir kepada para penonton yang hadir di sirkuit.

Setelah itu parade berlanjut di mana para pembalap melambaikan tangan mereka kepada para penonton diiringi teriakan histeris. Lalu, dua rider Ducati Lenovo, Pecco dan Enea Bastianini gantian turun dan melemparkan souvenir kepada penonton.

Selain penonton, para marshall yang bertugas pun turut berkumpul di pinggir trek dan melambaikan tangan mereka kepada Marc Marquez dkk. Tak hanya penonton lokal, terdapat pula beberapa penonton dari negara lain yang hadir di tribun Sirkuit Mandalika.