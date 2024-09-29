Jadwal MotoGP Mandalika 2024 Hari Ini: Marc Marquez Bikin Kejutan Lagi di Sirkuit Mandalika?

Jadwal MotoGP Mandalika 2024 hari ini menarik untuk dibahas. Pasalnya ada potensi pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez membuat kejutan lagi di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (29/9/2024) siang WIB nanti.

Ya, MotoGP Mandalika 2024 akhirnya telah sampai di hari yang paling dinanti, yakni balapan utama di Sirkuit Mandalika. Para rider jelas akan berusaha finis pertama demi bisa membawa pulang 25 poin dari seri Indonesia tersebut.

Sejumlah nama pun dijagokan untuk bisa memenangkan MotoGP Mandalika 2024, termasuk di antaranya adalah Marquez. Rider asal Spanyol itu tengah menjadi sorotan usai menampilkan performa yang luar biasa di sprint race MotoGP Mandalika 2024 pada Sabtu 28 September 2024 kemarin.

Bagaimana tidak, start dari posisi 12, Marquez justru langsung menusuk ke peringkat kelima di tikungan pertama Sirkuit Mandalika. Ia pun pada akhirnya finis ketiga dan berhak berdiri di podium.

Pada balapan utama MotoGP Mandalika 2024, The Baby Alien –julukan Marquez– akan memulai race dari posisi 12 lagi. Lantas akankah ia akan membuat kejutan lagi dan finis podium kembali?

Satu hal yang pasti, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Ducati) tidak akan membiarkan Marquez memenangkan MotoGP Mandalika 2024. Sebab kedua rider Ducati itu tengah bersaing memperebutkan posisi pertama di klasemen sementara pembalap MotoGP 2024.