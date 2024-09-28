Kisah Marc Marquez yang Keluarkan Magisnya di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024, Finis Ke-3 Usai Start dari Posisi 12!

KISAH Marc Marquez yang keluarkan magisnya di sprint race MotoGP Mandalika 2024 menarik diulas. Sebab, Marc Marquez bisa finis di posisi ketiga dalam balapan itu, usai start hanya dari posisi ke-12.

Ya, sesi sprint race MotoGP Mandalika 2024 telah selesai digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (28/9/2024) siang WIB. Hasilnya, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) sukses keluar menjadi pemenang.

Namun, sorotan sepanjang balapan ada pada The Baby Alien -julukan Marc Marquez. Marquez yang start dari posisi 12 memulai balapan dengan sangat ciamik.

Satu per satu pembalap berhasil dilewati Marc Marquez. Sampai akhirnya, dia berhasil merangsek naik ke posisi empat, tepat di belakang Marco Bezzecchi.

Kemudian, Pedro Acosta yang tadinya ada di urutan dua melakukan sedikit kesalahan dan tanpa lama langsung disalip oleh Bezzecchi dan Marquez. The Baby Alien cukup lama berada di posisi tiga.

Bahkan, kakak dari Alex Marquez ituu sempat mencapai posisi dua. Hal itu terjadi usai Bezzecchi melakukan kesalahan saat ingin melakukan manuver kepada Bagnaia.

Manuver yang dilakukan Bezzecchi terlalu melebar kala itu. Alhasil, Marquez pun mendapat celah, begitu juga Enea Bastianini yang ikut naik ke posisi tiga.

Marquez terus berada tepat di belakang Bagnaia. Tapi di dua lap tersisa, Bastianini secara mengejutkan melakukan manuver yang manis sehingga melengserkan The Baby Alien ke posisi tiga. Posisi itu tetap bertahan sampai garis finis.

Selain mengeluarkan magisnya, keberhasilan Marquez yang mencapai garis finis juga sekaligus membuatnya mematahkan kutukan di Sirkuit Mandalika. Pasalnya, di dua seri sebelumnya, The Baby Alien selalu gagal finis.