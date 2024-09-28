Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez yang Keluarkan Magisnya di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024, Finis Ke-3 Usai Start dari Posisi 12!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |19:24 WIB
Kisah Marc Marquez yang Keluarkan Magisnya di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024, Finis Ke-3 Usai Start dari Posisi 12!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH Marc Marquez yang keluarkan magisnya di sprint race MotoGP Mandalika 2024 menarik diulas. Sebab, Marc Marquez bisa finis di posisi ketiga dalam balapan itu, usai start hanya dari posisi ke-12.

Ya, sesi sprint race MotoGP Mandalika 2024 telah selesai digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (28/9/2024) siang WIB. Hasilnya, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) sukses keluar menjadi pemenang.

Marc Marquez

Namun, sorotan sepanjang balapan ada pada The Baby Alien -julukan Marc Marquez. Marquez yang start dari posisi 12 memulai balapan dengan sangat ciamik.

Satu per satu pembalap berhasil dilewati Marc Marquez. Sampai akhirnya, dia berhasil merangsek naik ke posisi empat, tepat di belakang Marco Bezzecchi.

Kemudian, Pedro Acosta yang tadinya ada di urutan dua melakukan sedikit kesalahan dan tanpa lama langsung disalip oleh Bezzecchi dan Marquez. The Baby Alien cukup lama berada di posisi tiga.

Bahkan, kakak dari Alex Marquez ituu sempat mencapai posisi dua. Hal itu terjadi usai Bezzecchi melakukan kesalahan saat ingin melakukan manuver kepada Bagnaia.

Manuver yang dilakukan Bezzecchi terlalu melebar kala itu. Alhasil, Marquez pun mendapat celah, begitu juga Enea Bastianini yang ikut naik ke posisi tiga.

Marquez terus berada tepat di belakang Bagnaia. Tapi di dua lap tersisa, Bastianini secara mengejutkan melakukan manuver yang manis sehingga melengserkan The Baby Alien ke posisi tiga. Posisi itu tetap bertahan sampai garis finis.

Selain mengeluarkan magisnya, keberhasilan Marquez yang mencapai garis finis juga sekaligus membuatnya mematahkan kutukan di Sirkuit Mandalika. Pasalnya, di dua seri sebelumnya, The Baby Alien selalu gagal finis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement