Kisah Sedih Pebulu Tangkis China Zhang Ning, Harus Terjang Kemiskinan Sampai Lewati Perceraian Menyakitkan

KISAH sedih pebulu tangkis China, Zhang Ning, akan diulas dalam artikel ini. Sebab, pebulu tangkis yang satu ini harus terjang kemiskinan sampai lewati perceraian menyakitkan.

Zhang Ning sendiri diketahui pernah jadi pebulu tangkis andalan China di sektor tunggal putri. Peringkat terbaik yang pernah dihuninya selama berkarier di dunia tepok bulu adalah menempati peringkat 1 dunia.

Di sepanjang kariernya, Zhang Ning mencatatkan 385 kemenangan. Lalu, pebulu tangkis kelahiran Liaoning, China, pada 19 Mei 1975 ini mendapat 97 kekalahan.

Sejumlah prestasi manis pun berhasil diraih Zhang Ning selama kariernya. Di antaranya, dia pernah menyabet medali emas di Olimpiade Athena 2004 dan Olimpiade Beijing 2008.

Di balik kesuksesannya di pentas bulu tangkis, Zhang Ning punya sedih lainnya dalam menjalani kehidupan. Dia ternyata harus menerjang kemiskinan hingga lewati perceraian menyakitkan.

Dilansir dari media lokal China, Sohu, pada Sabtu (28/9/2024), Zhang Ning terlahir dari keluarga yang memiliki perekonomian sederhana. Tetapi, dia tak menyerah dengan kondisi itu,

Zhang Ning tetap semangat menimba ilmu di dunia bulu tangkis. Usahanya pun berbuah manis karena Zhang Ning berhasil mendobrak keterbatasannya dengan menjadi pebulu tangkis profesional.