Marc Marquez Lepas dari Kutukan di MotoGP Mandalika 2024, Akhirnya Mampu Finis Balapan di Sirkuit Mandalika!

MARC Marquez lepas dari kutukan di MotoGP Mandalika 2024. Pembalap Gresini Ducati itu akhirnya mampu finis balapan di Sirkuit Mandalika.

Ya, Marc Marquez sukses finis posisi tiga pada sesi sprint race MotoGP Mandalika 2024. Balapan itu berlangsung hari ini, Sabtu (28/9/2024) siang WIB.

Hasil ini sekaligus membuat The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memecah kebuntuan di Sirkuit Mandalika. Kutukan yang dimaksud, Marquez selalu gagal finis kala beraksi di MotoGP Mandalika. Dia memiliki catatan buruk pada dua edisi sebelumnya.

Pada edisi perdana, yakni MotoGP Mandalika 2022, Marc Marquez mengalami kecelakaan pada saat melakukan sesi pemanasan. Alhasil, Marquez yang kala itu masih berseragam Repsol Honda harus absen balapan.

Kemudian, kutukan masih menyelimuti Marquez pada seri MotoGP Mandalika 2023. Sebenarnya, kakak dari Alex Marquez itu tampil oke dan mulus dalam menjalani sesi-sesi yang ada.

Tapi sialnya, Marc Marquez harus jatuh saat beraksi di sesi Sprint Race yang membuat dia gagal finis. Kemudian, The Baby Alien kembali ketiban tangga pada balapan utama karena lagi-lagi dia terjatuh dan gagal finis.

Sampai akhirnya, Marquez bisa menaklukkan Sirkuit Mandalika secara utuh dengan berhasil finis di MotoGP Mandalika 2024. Beda dari dua edisi sebelumnya, juara dunia 8 kali itu mampu mencapai garis finis dengan berstatus sebagai pembalap Gresini Ducati.