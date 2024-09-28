Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Jorge Martin Jatuh di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024 saat Tengah Pimpin Balapan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |18:34 WIB
Penyebab Jorge Martin Jatuh di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024 saat Tengah Pimpin Balapan
Jorge Martin kala membela Pramac Ducati. (Foto: MotoGP)
PENYEBAB Jorge Martin jatuh di sprint race MotoGP Mandalika 2024 saat tengah pimpin balapan terungkap. Pembalap Pramac Ducati itu mengaku gagal paham mengapa dirinya bisa terjatuh.

Jorge Martin yang start dari posisi pertama dalam balapan yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/9/2024) siang WIB itu sejatinya memulai balapan dengan baik. Namun, nasib sial harus didapatnya pada tikungan 16.

Jorge Martin

Kala itu, Martin harus terjatuh dari motornya kendati masih bisa bangkit dan melanjutkan balapan. Hanya saja, Martin harus berjuang ekstra karena dia merosot ke posisi terakhir. Hingga pada akhirnya, rider berjuluk Martinator itu berhasil finis di posisi 10.

Usai balapan, Martin sama sekali tidak mengerti kenapa dirinya bisa terjatuh di tikungan 16. Karena menurutnya, motornya dalam kondisi yang normal.

Namun begitu, Jorge Martin masih ingin memeriksanya lebih dalam insiden itu. Hal itu tentu saja penting dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di balapan utama besok.

"Yah, Anda bisa lihat saya terjatuh. Sulit dipahami mengapa saya terjatuh. Saya memeriksanya dan semuanya normal,” kata Martin, dilansir dari Crash, Sabtu (28/9/2024).

"Jadi, pasti ada sesuatu yang perlu diubah. Saya akan mencermatinya lebih dalam dan memahami untuk tidak membuat kesalahan yang sama besok,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Martin menyampaikan kalau dirinya tidak memacu kuda besinya sampai batas maksimal. Pada intinya, Martinator sangat nyaman dengan motornya selama menjalani sesi yang ada. Tapi, dia juga tidak mengerti kenapa bisa alami kecelakaan horor di sesi sprint race.

“Saya tidak merasa berada di batas kemampuan. Jika ini teorinya, kualifikasi bisa jauh lebih buruk. Saya merasa kualifikasi baik-baik saja dan saya merasa semuanya baik-baik saja dalam balapan,” ujar Martin.

