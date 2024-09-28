Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Mandalika 2024: Jorge Martin Masih di Puncak meski Jatuh, Marc Marquez Keempat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |15:22 WIB
Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar sprint race MotoGP Mandalika 2024 akan diulas dalam artikel ini. Jorge Martin masih pimpin klasemen, meski terjatuh dan gagal tambah poin di sprint race MotoGP Mandalika 2024.

Ya, Jorge Martin harus mengalami nasib malang di sprint race MotoGP Mandalika 2024. Pembalap Pramac Ducati itu terjatuh di lap kedua kala tengah memimpin balapan.

Pedro Acosta dan Jorge Martin

Martin sebenarnya bisa melanjutkan balapan lagi usai terjatuh. Tetapi, dia akhirnya hanya dinis di urutan ke-10. Dengan hasil ini, Martin tak bisa menambah poinnya di klasemen.

Kini, Jorge Martin pun total masih mengoleksi 341 poin. Meski begitu, runner-up MotoGP 2023 itu tetap ada di puncak klasemen.

Tetapi, keunggulan Jorge Martin atas Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang ada di posisi kedua terpangkas. Bagnaia yang sukses menang di sprint race MotoGP Mandalika 2024 kini mengoleksi 329 poin. Dia pun hanya berjarak 12 poin dengan Martin saat ini.

Lalu, penghuni posisi ketiga juga belum berubah, masih ada rekan setim Bagnaia, yakni Enea Bastianini dengan 291 poin. Dia sukses finis di urutan kedua pada sprint race MotoGP Mandalika 2024.

Beralih ke urutan keempat, ada Marc Marquez. Dia juga masih betah di urutan keempat dengan perolehan 288 poin saat ini. Marquez mendapat poin tambahan usai finis ketiga di sprint race MotoGP Mandalika 2024.

