HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Latihan Bebas MotoGP Mandalika 2024: Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Siap Menggila

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |07:58 WIB
Link Live Streaming Latihan Bebas MotoGP Mandalika 2024: Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Siap Menggila
Marc Marquez bersama Francesco Bagnaia. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LINK lives streaming latihan bebas MotoGP Mandalika 2024, pada Jumat (27/9/2024) dapat Anda ketahui di artikel ini. Dari sesi latihan bebas itu, ada tiga rider yang siap tampil menggila demi hasil maksimal, yakni Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin.

Ketiga nama di atas merupakan penghuni peringkat empat besar di klasemen sementara MotoGP 2024. Jorge Martin yang merupakan rider Pramac Ducati menempati posisi pertama dengan 341 poin.

Sementara Bagnaia berada di posisi kedua. Rider Ducati Lenovo itu sejauh ini sudah mengoleksi 317 poin.

Terakhir ada Marc Marquez yang siap memberikan perlawanan demi bisa memperbaiki posisinya di klasemen. Saat ini The Baby Alien –julukan Marquez– tengah berada di peringkat keempat dengan 281 poin.

Untuk bisa meraih hasil terbaik, para rider pun diberikan kesempatan untuk menjalani sesi latihan di hari pertama MotoGP Mandalika 2024. Baik Marquez dan rider lain jelas akan memaanfaatkan hal tersebut untuk bisa semakin memahami dar Sirkuit Mandalika, yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Francesco Bagnaia

Kendati demikian, Bagnaia pun juga akan mengincar kemenangan. Saat ini Bagnaia tertinggal dari Martin di klasemen pembalap. Begitu juga dengan Marquez.

Halaman:
1 2
