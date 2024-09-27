Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila sejak Latihan Bebas MotoGP Mandalika 2024?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |06:58 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila sejak Latihan Bebas MotoGP Mandalika 2024?
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini, Jumat (27/9/2024) akan menampilkan sesi latihan bebas dan latihan (practice) di MotoGP Mandalika 2024. Tentunya dari banyaknya pembalap yang bakal tampil, aksi pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez menjadi salah satu yang paling dinanti.

Sebab Marquez sejauh ini belum pernah mencapai garis finis dia dua balapan sebelumnya di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti. Kecelakaan cukup akrab dengan Marquez setiap kali tampil di seri Indonesia tersebut.

Tentunya Marquez ingin menghapus kenangan buruk di MotoGP Mandalika 2022 dan 2023 kemarin. Apalagi kini rider berjuluk The Baby Alien itu sudah menggunakan motor yang berbeda.

Marc Marquez

Jika di dua musim sebelumnya Marquez kecelakaan saat masih mengendarai motor Honda, maka tahun ini rider asal Spanyol itu siap beraksi di Sirkuit Mandalika dengan kuda besi dari Ducati. Sejauh ini Marquez pun membuktikan diri sudah mampu menguasai Desmosedici dengan merebut dua kemenangan.

Kini Marquez menargetkan kemenangan ketiganya di musim ini. Menang di Sirkuit Mandalika jelas akan menjadi momen yang luar biasa untuk The Baby Alien.

Halaman:
1 2
