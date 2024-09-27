Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Optimistis Lanjutkan Tren Podium di MotoGP Mandalika 2024

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |02:09 WIB
Fabio Quartararo Optimistis Lanjutkan Tren Podium di MotoGP Mandalika 2024
Fabio Quartararo berusaha mempertahankan tren podium di MotoGP Mandalika 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MATARAM – Fabio Quartararo menatap balapan MotoGP Mandalika 2024 dengan harapan dapat melanjutkan tren podium. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu selalu naik podium pada dua seri di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia.

Quartararo punya kenangan manis bersama sirkuit tersebut. Pada MotoGP Mandalika 2022, ia berhasil finis di posisi dua.

Fabio Quartararo mengikuti jumpa penggemar di Kota Mataram (Foto: MPI/Ji Edy Gustan)

Sedangkan, pada MotoGP Mandalika 2023, Quartararo sanggup mengakhiri lomba di urutan tiga. Tren podium tersebut berusaha dipertahankan oleh El Diablo menyambut MotoGP Mandalika 2024.

"Intinya realistis saja, selain menargetkan posisi podium, tapi tentu berharap yang terbaik," ujar Quartararo kepada awak media di Hotel Prime Park, Kota Mataram, dikutip Jumat (27/9/2024).

Pembalap asal Prancis itu tampak enjoy berada di Kota Mataram. Quartararo tampak rapi dan fresh saat menyapa penggemar yang berkumpul di lobi hotel pada Rabu 25 September 2024.

Kehadiran sang pembalap menarik perhatian pengunjung hotel. Tidak sedikit yang mengambil gambar dan foto bersama Quartararo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement