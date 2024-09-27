Fabio Quartararo Optimistis Lanjutkan Tren Podium di MotoGP Mandalika 2024

MATARAM – Fabio Quartararo menatap balapan MotoGP Mandalika 2024 dengan harapan dapat melanjutkan tren podium. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu selalu naik podium pada dua seri di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia.

Quartararo punya kenangan manis bersama sirkuit tersebut. Pada MotoGP Mandalika 2022, ia berhasil finis di posisi dua.

Sedangkan, pada MotoGP Mandalika 2023, Quartararo sanggup mengakhiri lomba di urutan tiga. Tren podium tersebut berusaha dipertahankan oleh El Diablo menyambut MotoGP Mandalika 2024.

"Intinya realistis saja, selain menargetkan posisi podium, tapi tentu berharap yang terbaik," ujar Quartararo kepada awak media di Hotel Prime Park, Kota Mataram, dikutip Jumat (27/9/2024).

Pembalap asal Prancis itu tampak enjoy berada di Kota Mataram. Quartararo tampak rapi dan fresh saat menyapa penggemar yang berkumpul di lobi hotel pada Rabu 25 September 2024.

Kehadiran sang pembalap menarik perhatian pengunjung hotel. Tidak sedikit yang mengambil gambar dan foto bersama Quartararo.