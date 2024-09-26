Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dikonfirmasi Aryono Miranat, Rayhan Nur Mundur dari Pelatnas PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |05:09 WIB
Dikonfirmasi Aryono Miranat, Rayhan Nur Mundur dari Pelatnas PBSI
Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, telah memastikan salah satu anak asuhnya, yakni Muhammad Rayhan Nur Fadillah telah memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI. Aryono menyampaikan itu semua saat MNC Porta Indonesia menemuinya di Pelatnas PBSI Cipayung pada Rabu 25 September 2024.

Kabar Rayhan yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari pelatnas PBSI memang berhembus kencang. Bahkan beberapa bulan ke belakang, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Rayhan pun sudah tidak lagi menjalani latihan di Pelatnas PBSI Cipayung.

Rumor tentang munculnya Rayhan sudah tak lagi di pelatnas PBSI juga terlihat dari beberapa turnamen ke belakang. Sebab, namanya hilang dalam daftar pemain yang diikutkan oleh PBSI di beberapa turnamen, termasuk level yang kecil.

Aryono Miranat bersama Fajar Alfian/Rian Ardianto

Pada hari ini, Aryono akhirnya membuka suara tentang kepastian kabar Rayhan. Ia mengonfirmasi bahwa pemain berusia 20 tahun itu sudah mundur dari pelatnas PBSI.

Rayhan pun sudah mengajukan surat pengunduran diri dari Pelatnas PBSI sejak beberapa bulan lalu. Namun, ia tidak bisa menjelaskan secara langsung alasan Rayhan mundur dari Pelatnas PBSI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/40/3193398/liem_swie_king-ZulO_large.jpg
Kisah Liem Swie King, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Guncang Dunia Lewat King Smash
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/40/3193436/herry_ip_bersama_rexy_mainaky_sukses_bantu_aaron_chia_soh_wooi_yik_juara_badminton_asia_championships_2025-VIwH_large.jpg
Media Malaysia Soroti Kegagalan Herry IP Bendung Dominasi Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193163/soh_wooi_yik_bersama_sang_kekasih-vhIG_large.jpg
Kisah Cinta Misterius Pebulu Tangkis Soh Wooi Yik: Unggahan Romantis di Tengah Persiapan Terjal Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193237/putri_kusuma_wardani-vDiJ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Putri KW, Masuk Daftar 10 Besar Dunia Ranking BWF hingga Kalahkan Ratchanok Intanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193192/chiharu_shida-LTB4_large.jpg
Kisah Haru Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik yang Tangisnya Pecah Usai Buka Puasa Gelar Juara Bareng Partner Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193158/chae_yu_jung_dan_zheng_si_wei-oFyU_large.jpg
Kisah Unik Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung, dari Disebut Mirip sang Istri Kini Jadi Pelatih di Akademi Zheng Si Wei
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement