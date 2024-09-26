Dikonfirmasi Aryono Miranat, Rayhan Nur Mundur dari Pelatnas PBSI

JAKARTA - Kepala pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, telah memastikan salah satu anak asuhnya, yakni Muhammad Rayhan Nur Fadillah telah memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI. Aryono menyampaikan itu semua saat MNC Porta Indonesia menemuinya di Pelatnas PBSI Cipayung pada Rabu 25 September 2024.

Kabar Rayhan yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari pelatnas PBSI memang berhembus kencang. Bahkan beberapa bulan ke belakang, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Rayhan pun sudah tidak lagi menjalani latihan di Pelatnas PBSI Cipayung.

Rumor tentang munculnya Rayhan sudah tak lagi di pelatnas PBSI juga terlihat dari beberapa turnamen ke belakang. Sebab, namanya hilang dalam daftar pemain yang diikutkan oleh PBSI di beberapa turnamen, termasuk level yang kecil.

Pada hari ini, Aryono akhirnya membuka suara tentang kepastian kabar Rayhan. Ia mengonfirmasi bahwa pemain berusia 20 tahun itu sudah mundur dari pelatnas PBSI.

Rayhan pun sudah mengajukan surat pengunduran diri dari Pelatnas PBSI sejak beberapa bulan lalu. Namun, ia tidak bisa menjelaskan secara langsung alasan Rayhan mundur dari Pelatnas PBSI.