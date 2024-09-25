Hasil Macau Open 2024: Tanpa Kesulitan, Dejan/Gloria Kalahkan Ganda Taiwan di Babak Pertama

GANDA campuran Indonesia Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja melaju mulus ke 16 besar Macau Open 2024. Dejan/Gloria tanpa kesulitan mengalahkan pasangan Taiwan, Chen Xin-Yuan/Wang Yi Zen dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-13.

Bermain di Macao East Asian Games Dome, Rabu (25/9/2024) pagi WIB, Dejan/Gloria mendapatkan perlawanan ketat dari Chen/Wang di awal pertandingan. Sempat unggul 5-2, mereka dikejar oleh sang lawan di angka 5-5.

Tak sampai di situ, kedua pasangan terus saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 8-8. Setelah itu, barulah Dejan/Gloria bisa mendominasi dan menjauh dengan keunggulan 12-8.

Smash-smash keras nan mematikan yang dilancarkan pasangan PB Djarum itu sangat sulit dikembalikan lawan. Alhasil, mereka dengan mudah memperlebar jarak menjadi 16-9 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor 21-12.

Pada awal gim kedua, Chen/Wang kembali membuat Dejan/Gloria kerepotan. Jual beli serangan dalam tempo cepat pun berlangsung sampai mencapai skor 6-6.

Selepas itu, Gloria tampil apik di depan net dan sanggup mendulang beberapa poin. Begitu juga dengan Dejan, yang melepaskan smash-smash akurat ke pertahanan lawan. Alhasil, pasangan Merah-Putih bisa memimpin 11-6 di interval gim kedua.