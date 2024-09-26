Kesibukan Usai Pensiun, Marcus Gideon Siap Jadi Pelatih Bulu Tangkis

TANGERANG – Mantan pebulutangkis Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon mengaku siap jika selanjutnya menjadi pelatih. Namun, sat ini ia yang sudah pensiun pun nyatanya sudah terjun di dunia kepelatihan, namun sebatas baru bantu-bantu di akademi miliknya sendiri.

Seperti diketahui, Marcus merupakan salah satu pemain ganda putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo, dia telah membuktikan diri sebagai salah satu pebulutangkis tersukses sepanjang sejarah dengan banyaknya gelar turnamen BWF World Tour yang mereka miliki.

Namun, pada Maret lalu Marcus memutuskan untuk pensiun setelah beberapa kali harus naik meja operasi karena cedera kaki yang menerpanya. Dia gantung raket tepat ketika menginjakkan kaki di usia 33 tahun.

Meski sudah tak lagi aktif sebagai pemain profesional, pria kelahiran Jakarta itu tak bisa jauh-jauh dari dunia bulutangkis. Dia mengaku banyak menghabiskan waktunya di hall bulutangkis miliknya yang mempunyai akademi bernama Gideon Badminton Academy.

Tak hanya memantau sebagai pemilik, Marcus juga turut melatih anak muridnya di akademi. Bak menyelam sambil minum air, dia melakukannya agar kondisi fisiknya tetap terjaga sembari menurunkan ‘ilmu’ bulutangkis yang dimilikinya.

“Sekarang banyak bantuin di hall, saya punya akademi kan, jadi bantuin ngelatih. Sekalian olahraga lah soalnya kalau enggak latihan badan saya kayak enggak seger,” kata Marcus kepada MNC Portal Indonesia di Tangerang, Kamis (26/9/2024).