Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Begitu Perkasa di MotoGP, Bos Francesco Bagnaia Beberkan Kunci Rahasianya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |19:21 WIB
Ducati Begitu Perkasa di MotoGP, Bos Francesco Bagnaia Beberkan Kunci Rahasianya
Konferensi pers Ducati di Jakarta jelang MotoGP Mandalika 2024. (Foto: Rivan Nasri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Olahraga, Pemasaran dan Komunikasi Ducati Corse, Mauro Grassilli, membocorkan salah satu kunci rahasia dari betapa kuatnya motor Ducati di MotoGP. Menurut bos dari pembalap Francesco Bagnaia itu, rahasianya karena banyak pihak yang mendukung untuk meningkatkan kualitas motor dari Desmosedici.

Seperti yang diketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini pabrikan Jepang sudah tak merajai ajang balap MotoGP. Terbukti dari keberhasilan Francesco Bagnaia yang sukses menjadi juara dunia MotoGP di dua edisi terakhir, yakni 2022 dan 2023.

Lalu Ducati pun baru saja memastikan menjadi juara dunia konstruktor lagi di MotoGP 2024. Padahal musim 2024 pun terbilang masih panjang, yakni masih ada enam seri balapan lagi.

Itu semua dapat terjadi karena Ducati yang begitu perkasa. Bahkan tim pabrikan Italia itu sudah menguasai gelar juara dunia konstruktor dalam lima tahun beruntun.

Francesco Bagnaia

Menurut Grassilli, Ducati bisa melakukan semua itu karena mendapatkan dukungan banyak pihak, termasuk dari Shell Advance. Perusahaan yang fokus dalam hal oli mesin balap itu ternyata turut membantu atas gaharnya motor Ducati.

Tak heran jika Grassilli pun ingin terus Shell Advance bekerja sama dengan Ducati. Keputusan kerja sama mereka terus berlanjut pun akan terwujud di MotoGP Mandalika 2024 yang digelar akhir pekan ini, 27-29 September 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement