Ducati Begitu Perkasa di MotoGP, Bos Francesco Bagnaia Beberkan Kunci Rahasianya

JAKARTA – Direktur Olahraga, Pemasaran dan Komunikasi Ducati Corse, Mauro Grassilli, membocorkan salah satu kunci rahasia dari betapa kuatnya motor Ducati di MotoGP. Menurut bos dari pembalap Francesco Bagnaia itu, rahasianya karena banyak pihak yang mendukung untuk meningkatkan kualitas motor dari Desmosedici.

Seperti yang diketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini pabrikan Jepang sudah tak merajai ajang balap MotoGP. Terbukti dari keberhasilan Francesco Bagnaia yang sukses menjadi juara dunia MotoGP di dua edisi terakhir, yakni 2022 dan 2023.

Lalu Ducati pun baru saja memastikan menjadi juara dunia konstruktor lagi di MotoGP 2024. Padahal musim 2024 pun terbilang masih panjang, yakni masih ada enam seri balapan lagi.

Itu semua dapat terjadi karena Ducati yang begitu perkasa. Bahkan tim pabrikan Italia itu sudah menguasai gelar juara dunia konstruktor dalam lima tahun beruntun.

Menurut Grassilli, Ducati bisa melakukan semua itu karena mendapatkan dukungan banyak pihak, termasuk dari Shell Advance. Perusahaan yang fokus dalam hal oli mesin balap itu ternyata turut membantu atas gaharnya motor Ducati.

Tak heran jika Grassilli pun ingin terus Shell Advance bekerja sama dengan Ducati. Keputusan kerja sama mereka terus berlanjut pun akan terwujud di MotoGP Mandalika 2024 yang digelar akhir pekan ini, 27-29 September 2024.