Enea Bastianini Langsung Alihkan Fokus ke MotoGP Mandalika 2024, Lanjutkan Kemenangan di Emilia Romagna?

PEMBALAP Ducati Lenovo, Enea Bastianini, ogah terlena dengan kesuksesannya menang di MotoGP Emilia Romagna 2024. Dia pun langsung mengalihkan fokus ke balapan berikutnya yang akan digelar di Indonesia dengan tajuk MotoGP Mandalika 2024.

Ya, Bastianini baru saja berjaya dalam balapan MotoGP Emilia Romagna yang digelar di Sirkuit Misano, San Marino, pada Minggu 22 September 2024 malam WIB. Start dari posisi ketiga, Bastianini bisa melesat ke depan hingga akhirnya memastikan kemenangan.

Tetapi, kemenangan Bastianini mengundang sejumlah kritikan. Hal ini tak terlepas dari overtake keras Bastianini kala menyalip Jorge Martin yang tengah memimpin balapan saat melewati tikungan.

Aksi Bastianini itu diketahui nyaris membuat Jorge Martin tertabrak. Tetapi, Martin langsung buru-buru melebar sehingga tak terjatuh.

Usai mentas di MotoGP Emilia Romagna 2024, Bastianini langsung beralih fokus ke balapan seri berikutnya. Ada MotoGP Mandalika 2024 yang akan digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu 29 September 2024 pukul 14.00 WIB.