5 Fakta MotoGP Mandalika 2024 yang Digelar di Sirkuit Mandalika Akhir Pekan Ini, Nomor 1 Tentukan Persaingan Juara

Simak lima fakta terkait MotoGP Mandalika 2024 yang digelar akhir pekan ini di Sirkuit Mandalika (Foto: Honda Racing Corporation)

BERIKUT lima fakta MotoGP Mandalika 2024 yang digelar di Sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Seri ke-15 MotoGP 2024 itu dijamin akan menyajikan duel-duel seru.

Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan menjadi ajang adu keterampilan pembalap-pembalap kelas dunia. Saat ini, para pembalap tengah dalam perjalanan dari Italia.

Lalu, apa saja lima fakta MotoGP Mandalika 2024 yang digelar di Sirkuit Mandalika akhir pekan ini? Simak ulasan berikut ini.

5 Fakta MotoGP Mandalika 2024 yang Digelar di Sirkuit Mandalika

5. Tahun Ketiga





Ini merupakan tahun ketiga MotoGP diselenggarakan di Mandalika. Sebelumnya, sudah dua kali ajang balap motor itu digelar yakni pada 2022 dan 2023.

MotoGP Mandalika 2022 dan 2023 menghadirkan cerita serunya masing-masing. Tentu, kali ini kisah tak kalah menarik siap tersaji.

4. Pembuka Fly Away Races





Jadwal padat harus dihadapi pembalap-pembalap MotoGP hingga November 2024. Mandalika menjadi pembuka rangkaian fly away races alias balapan-balapan di luar Eropa.

Usa di Indonesia, pembalap langsung terbang ke Jepang guna melakoni balapan pada 4-6 Oktober 2024. Kemudian, ada pula lomba di Australia (20 Oktober), Thailand (27 Oktober), dan Malaysia (3 November) yang digelar beruntun!