HOME SPORTS MOTOGP

Tak Sangka Bisa Podium di MotoGP Emilia Romagna 2024, Marc Marquez: Ini Seperti Hadiah

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |22:01 WIB
Tak Sangka Bisa Podium di MotoGP Emilia Romagna 2024, Marc Marquez: Ini Seperti Hadiah
Marc Marquez di podium juara MotoGP Emilia Romagna 2024 bersama Jorge Martin dan Enea Bastianini (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez (Gresini Racing) tak menyangka bisa finis di posisi ketiga pada MotoGP Emilia Romagna 2024. The Baby Alien pun merasa pencapaian ini seperti hadiah.

Seperti diketahui, Marquez sebelumnya sudah memprediksi posisi empat besar menjadi target paling realistis baginya di MotoGP Emilia Romagna 2024. Akan tetapi, insiden yang dialami Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) membuatnya berhasil finis di podium pada balapan kali ini.

"Kami jelas berbicara dengan tim sebelum start hari ini, posisi keempat akan menjadi hasil akhir yang baik bagi kami," kata Marc Marquez di Marca.

"Saat saya melihat kesalahan Bagnaia, saya sudah melihat diri saya di podium Dan saya bilang: hari ini adalah hadiah. Ini saatnya untuk tetap fokus. Sekarang tiba waktunya tur Asia dan semua bisa terjadi di sana," lanjutnya.

Berlangsung di di sirkuit Misano, Minggu (22/9/2024) malam WIB, rider Ducati Lenovo lainnya yakni Enea Bastianini keluar sebagai. Dia menyalip Jorge Martin pada lap terakhir hingga melahap 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 14,653 detik.

Halaman:
1 2
