HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Emilia Romagna 2024: Marc Marquez Mulai Pepet Francesco Bagnaia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |19:33 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Emilia Romagna 2024: Marc Marquez Mulai Pepet Francesco Bagnaia!
Marc Marquez (kiri), Enea Bastianini (tengah) dan Jorge Martin, pengisi podium MotoGP Emilia Romagna 2024. (Foto: X/@MotoGP)
KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar race MotoGP Emilia Romagna 2024 akan diulas Okezone. Francesco Bagnaia yang keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP Emilia Romagna 2024, mendapatkan nasib buruk di balapan utama MotoGP Emilia Romagna 2024 yang digelar di Sirkuit Misano, Minggu (22/9/2024) malam WIB.

Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- mengalami kecelakaan hingga gagal menyentuh garis finis. Alhasil, juara dunia dua kali kelas MotoGP ini gagal meraih poin di balapan utama MotoGP Emilia Romagna 2024.

(Jorge Martin pimpin klasemen sementara MotoGP 2024. (Foto: X/@MotoGP)

Di sisi lain, Pesaing utama Francesco Bagnaia dalam perburuan gelar juara MotoGP 2024, Jorge Martin, finis kedua dalam balapan malam ini. Alhasil, rider asal Spanyol ini mendapatkan tambahan 20 poin di klasemen sementara MotoGP 2024.

Hasil ini membuat The Martinator -julukan Jorge Martin- kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2024 dengan 341 angka. Ia unggul 24 poin dari Francesco Bagnaia di posisi dua.

Lantas, siapa pemenang balapan musim ini? Rider Ducati Lenovo, Enea Bastianini, keluar sebagai pemenang race utama MotoGP Emilia Romagna 2024.

Mantan rider Gresini Ducati ini pun mendapatkan tambahan 25 poin. Ia pun kukuh di posisi tiga klasemen sementara MotoGP 2024 dengan 282 angka.

Bagaimana dengan Marc Marquez? The Baby Alien -julukan Marc Marquez- finis ketiga dalam balapan malam ini, sehingga mendapatkan tambahan 16 angka.

