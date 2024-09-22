Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Torehkan Kemenangan Ke-100 dan Kunci Gelar Juara Konstruktor MotoGP 2024 Usai Enea Bastianini Berjaya di GP Emilia Romagna

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |20:30 WIB
Ducati Torehkan Kemenangan Ke-100 dan Kunci Gelar Juara Konstruktor MotoGP 2024 Usai Enea Bastianini Berjaya di GP Emilia Romagna
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

MISANO – Ducati baru saja menorehkan kemenangan ke-100 mereka di ajang balap MotoGP usai pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini menang di MotoGP Emilia Romagna 2024 pada Minggu (22/9/2024) malam WIB. Tak hanya itu, kemenangan tersebut sekaligus membuat Ducati berhasil merebut gelar juara konstruktor untuk MotoGP 2024.

Rider Ducati Lenovo, Enea Bastianini, berhasil keluar sebagai pemenang balapan utama MotoGP Emilia Romagna 2024. Dengan sebuah manuver yang agresif, dia menyalip Jorge Martin di lap terakhir untuk mengamankan kemenangannya.

Hasil positif yang didapatkan Bastianini pun menjadi sebuah tonggak sejarah bagi tim pabrikan Borgo Panigale. Sebab, ini merupakan kemenangan 100 yang didapatkan Ducati sepanjang sejarah MotoGP.

Seratus kemenangan itu didapatkan oleh 15 pembalap yang pernah berseragam Ducati di kelas utama. Mulai dari sang legenda, Casey Stoner, hingga sang jagoan mereka sekarang, Francesco Bagnaia, serta nama-nama beken seperti Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Loris Capirossi dan Jorge Martin, menjadi penyumbang kemenangan balapan bagi merek asal Italia itu.

Ducati juara konstruktor MotoGP 2024

Hebatnya lagi, Ducati menjadi pabrikan ketiga yang berhasil mencapai 100 kemenangan di MotoGP. Sebelumnya sudah ada Honda dan Yamaha yang lebih dulu meraihnya.

Prestasi itu pun disambut meriah oleh semua anggota kru tim pabrikan Ducati ketika Enea Bastianini naik podium tertinggi di Sirkuit Misano hari ini. Dengan seragam berwarna merah bertuliskan nama para pemenang untuk Ducati, mereka bersorak-sorai dengan wajah yang riang gembira.

Halaman:
1 2
