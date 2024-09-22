Marc Marquez Kena Kutukan di MotoGP Mandalika 2024 meski dalam Tren Positif?

MARC Marquez kena kutukan di MotoGP Mandalika 2024 meski dalam tren positif? MotoGP Mandalika 2024 akan digelar di Sirkuit Mandalika pada Minggu, 29 September 2024 siang WIB.

Rangkaian balapan sudah digelar sejak Jumat, 27 September 2024, yang mana dimulai dari sesi latihan bebas. Jelang balapan akhir pekan depan, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- dalam tren positif.

(Marc Marquez (kanan) bersiap balapan di Sirkuit Mandalika)

Dalam tiga balapan utama terakhir, juara dunia enam kali kelas MotoGP ini selalu naik podium. Setelah berturut-turut menang di MotoGP Aragon 2024 dan MotoGP San Marino 2024, Marc Marquez finis ketiga di MotoGP Emiliano Romagna yang digelar hari ini, Minggu (22/9/2024) malam WIB.

Namun, hasil positif di tiga balapan terakhir tak menjamin rider asal Spanyol ini bakal finis meyakinkan di race MotoGP Mandalika 2024. Sebab, semenjak Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022, Marc Marquez belum pernah menyentuh garis finis.

Di MotoGP Mandalika 2022, Marc Marquez tak sempat balapan karena mengalami kecelakaan mengerikan di sesi pemanasan. Akibat kecelakaan parah yang dialami, Marc Marquez sampai-sampai mengalami gegar otak dan absen di MotoGP Argentina 2022.

Kemudian di MotoGP Mandalika 2023, Marc Marquez gagal finis baik di sprint race maupun balapan utama. Di sprint race MotoGP Mandalika 2023, rider 31 tahun ini terjatuh di lap pertama.