HOME SPORTS MOTOGP

Prediksi Francesco Bagnaia soal Persaingan di MotoGP Emilia Romagna 2024: Pertarungan Sengit Terjadi di Akhir Balapan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |13:50 WIB
Prediksi Francesco Bagnaia soal Persaingan di MotoGP Emilia Romagna 2024: Pertarungan Sengit Terjadi di Akhir Balapan!
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memprediksi persaingan di MotoGP Emilia Romagna 2024. Dia menilai pertarungan sengit akan tersaji di MotoGP Emilia Romagna 2024, tetapi pada akhir balapan.

Ya, seri balapan MotoGP Emilia Romagna 2024 akan digelar malam nanti. Tepatnya, balapan utama akan berlangsung di Sirkuit Misano Marco Simoncelli, Misano, Italia, pada Minggu (22/9/2024) pukul 18.00 WIB.

Francesco Bagnaia

Bagnaia sendiri dapat keuntungan dalam balapan ini karena akan memulai dari grid pertama. Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- mengakui siap menghadapi Jorge Martin (Ducati Pramac) dalam balapan itu.

Bagnaia sendiri memprediksi pertarungan sengit akan tersaji dalam perebutan kemenangan. Tetapi, duel sebenarnya baru akan terjadi di akhir-akhir balapan.

“Kemarin, Jorge Martin dan saya super cepat dengan (ban) kompon medium. Dan kemudian saya bertarung lebih banyak dengan bagian tengah, tapi mari kita lihat, karena dalam balapan jarak jauh selalu sangat cepat di bagian akhir balapan,” ujar Bagnaia dilansir dari Motosan, Minggu (22/9/2024).

