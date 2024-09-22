Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Realistis, Marc Marquez Hanya Targetkan Posisi Empat Besar di MotoGP Emilia Romagna 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |05:36 WIB
Realistis, Marc Marquez Hanya Targetkan Posisi Empat Besar di MotoGP Emilia Romagna 2024
Marc Marquez akan start dari posisi ketujuh di MotoGP Emilia Romagna 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez kurang pede bersaing untuk podium juara di MotoGP Emilia Romagna 2024. Rider asal Spanyol itu merasa posisi keempat yang paling mungkin untuk ia jangkau pada balapan nanti.

Seperti diketahui, Marc Marquez akan memulai balapan dari urutan ketujuh. Hal itu dikarenakan hasil kurang maksimal yang didapat The Baby Alien di sesi kualifikaasi.

“Saya tidak merasa sepenuhnya nyaman dengan ban baru dan kami perlu mencoba terus meningkatkan kemampuan agar bisa mendekati Pecco dan Martin,” ujar Marquez dilansir dari laman Crash.

"Jika kami memulai dari baris terdepan hari ini, kami akan tetap finis di posisi keempat," aku Marquez.

 BACA JUGA:

Tidak hanya itu, Marc Marquez juga melihat ada beberapa pembalap yang tampil luar biasa sejak sesi latihan bebas. Meski tak menyebutkan secara rinci, eks rider Repsol Honda itu menilai setidaknya ada tiga pembalap yang punya kecepatan sangat baik pada balapan kali ini.

"Tiga pembalap teratas memiliki sesuatu yang lebih, seperti yang Anda lihat hari ini. Saya berada di posisi keempat pada putaran pertama, tetapi mereka lebih cepat dari kami," ujarnya lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement