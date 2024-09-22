Realistis, Marc Marquez Hanya Targetkan Posisi Empat Besar di MotoGP Emilia Romagna 2024

MARC Marquez kurang pede bersaing untuk podium juara di MotoGP Emilia Romagna 2024. Rider asal Spanyol itu merasa posisi keempat yang paling mungkin untuk ia jangkau pada balapan nanti.

Seperti diketahui, Marc Marquez akan memulai balapan dari urutan ketujuh. Hal itu dikarenakan hasil kurang maksimal yang didapat The Baby Alien di sesi kualifikaasi.

“Saya tidak merasa sepenuhnya nyaman dengan ban baru dan kami perlu mencoba terus meningkatkan kemampuan agar bisa mendekati Pecco dan Martin,” ujar Marquez dilansir dari laman Crash.

"Jika kami memulai dari baris terdepan hari ini, kami akan tetap finis di posisi keempat," aku Marquez.

Tidak hanya itu, Marc Marquez juga melihat ada beberapa pembalap yang tampil luar biasa sejak sesi latihan bebas. Meski tak menyebutkan secara rinci, eks rider Repsol Honda itu menilai setidaknya ada tiga pembalap yang punya kecepatan sangat baik pada balapan kali ini.

"Tiga pembalap teratas memiliki sesuatu yang lebih, seperti yang Anda lihat hari ini. Saya berada di posisi keempat pada putaran pertama, tetapi mereka lebih cepat dari kami," ujarnya lagi.