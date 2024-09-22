Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Finis Terdepan di Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024, Francesco Bagnaia: Untungnya Saya Bisa Kejar Jorge Martin!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |04:35 WIB
Finis Terdepan di Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024, Francesco Bagnaia: Untungnya Saya Bisa Kejar Jorge Martin!
Francesco Bagnaia finis terdepan di Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia (Ducati Lenovo) berhasil memenangkan sprint MotoGP Emilia Romagna 2024 yang berlangsung di Sirkuit Misano, Sabtu (21/9/2024) malam WIB. Bagnaia merasa beruntung bisa mengejar Jorge Martin dengan cepat setelah kehilangan posisi terdepan selepas start.

Ya, dalam balapan 13 lap itu, Pecco -sapaan Bagnaia- langsung kehilangan posisi terdepan yang dimilikinya setelah sprint dimulai. Dia turun ke tempat ketiga setelah disalip oleh Martin dan Brad Binder.

Namun, Juara MotoGP 2023 itu dengan cepat naik ke posisi kedua lagi setelah beberapa tikungan karena Binder melakukan kesalahan. Dalam posisi yang sudah tertinggal lebih dari 0,5 detik dari Martin, dia pun perlahan-lahan bisa mengejarnya. Menurutnya, momen itu menjadi salah satu kunci dirinya bisa memenangkan sprint ini.

“Untungnya, saya bisa mulai mengejar Jorge segera setelah Brad tergelincir di tikungan 6. Meskipun saya sudah tertinggal 0,7 detik, saya mampu mengatur kecepatan dengan baik dan memperkecil jarak,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Sabtu (21/9/2024).

Setelah itu, Bagnaia terus berusaha mengejar Martin. Lap demi lap dia terus mengikis jaraknya dari rider Pramac Ducati itu.

Pada akhirnya, saat sprint tersisa enam lap lagi, Bagnaia berhasil mendahului Martinator -julukan Martin. Dia memanfaatkan celah yang dibuat rivalnya, yang sedikit melebar saat menikung.

