Borong 7 Medali Emas PON XXI Aceh-Sumut 2024, Perenang Joe Aditya Berharap Bisa Wakili Indonesia di Olimpiade LA 2028

MEDAN - Perenang DKI Jakarta, Joe Aditya tampil begitu bersinar di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 usai memborong tujuh medali emas. Joe pun berharap prestasinya itu bisa terus berkembang dan kembali mewakili Indonesia di ajang Olimpiade.

Joe bisa dikatakan tampil begitu bersinar di PON XXI Aceh-Sumut 2024. Bagaimana tidak, ia yang turun di tujuh nomor pada cabang olahraga (cabor) renang, sukses menyapu bersih dengan raihan medali emas.

Selain meraih emas, Joe juga berhasil memecahkan rekor. Salah satunya adalah rekor nasional di nomor 200m gaya bebas putra dengan catatan waktu 1 menit 50,35 detik. Ia memecahkan rekor milik Triady Fauzi Sidiq di SEA Games 2013 Myanmar dengan catatan waktu 1 menit 50,46 detik.

Joe sebelumnya sudah terpilih mewakili Indonesia untuk mengikuti Olimpiade Paris 2024, namun belum berhasil meraih medali. Hasil tersebut lantas tak membuat Joe kecewa, ia pun sudah membuktikan dirinya adalah yang terbaik di cabor renang saat ini dan siap untuk mewakili Indonesia lagi di Olimpiade Los Angeles 2028.

“Insya Allah bisa kembali terpilih lagi menjadi perwakilan Indonesia di Olimpiade,” kata Joe, dalam keterangan pers yang diperoleh MNC Portal Indonesia, Sabtu (21/9/2024).

Sebagai informasi, medali emas ketujuh Joe diraih di nomor 50m gaya bebas putra yang berlangsung di Kolam Renang Selayang, Medan, Sumatera Utara, Kamis 19 September 2024. Joe berhasil finis tercepat dengan catatan waktu 22,91 detik.

Dengan hasil ini, Joe yang mewakili DKI Jakarta tak sedikit pun meleset dari raihan emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024. Ia mencatatkan lima emas di nomor perorangan dan dua di nomor estafet.