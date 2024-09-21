Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sempat Terpuruk, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Akui Lewati Banyak Hal untuk Bisa Berdiri di Semifinal China Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |01:00 WIB
Sempat Terpuruk, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Akui Lewati Banyak Hal untuk Bisa Berdiri di Semifinal China Open 2024
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, bakal menantang wakil tuan rumah, Feng Yanzhe/Huang Dongping di semifinal China Open 2024. Menanggapi keberhasilan itu, Dejan/Gloria pun curhat betapa sulitnya perjalanan mereka untuk bisa mencapai babak 4 besar turnamen super 1000 tersebut.

Pasalnya sebelum bisa berdiri di semifinal China Open 2024, Dejan/Gloria harus melewati berbagai macam hal kesulitan. Bahkan halangan itu sempat membuat pasangan PB Djarum terpuruk, termasuk karena kegagalan mereka menembus Olimpiade Paris 2024.

Dejan/Gloria mengaku tidak mudah untuk bangkit dari kondisi keterpurukan setelah gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Terlebih bagi Gloria yang untuk kedua kalinya gagal tampil ke Olimpiade dengan cara yang sama-sama menyesakkan.

Kendati demikian, setelah sama-sama berproses menjadi lebih baik, mental Dejan/Gloria semakin terasah hingga menjadi lebih kuat. Mereka mengaku sempat kesulitan bangkit karena terus memperkuat diri sambil tetap berusaha tampil di sejumlah kompetisi.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

"Memang susah membalikkan setelah apa yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Setiap orang punya prosesnya masing-masing, saya dengan mental saya dan Dejan dengan mental dia. Caranya juga masing-masing dan perlu waktu sementara pertandingan terus datang beruntun," jelas Gloria, dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (21/9/2024).

Halaman:
1 2
