Hasil Latihan MotoGP Emilia Romagna 2024: Marc Marquez Tembus 3 Besar, Francesco Bagnaia Tercepat

EMILIA ROMAGNA - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan MotoGP Emilia Romagna 2024, pada Jumat (20/9/2024) malam WIB. Beraksi di Sirkuit Misano, Italia, Bagnaia sukses membukukan waktu 1 menit 30,286 detik.

Sementara di posisi kedua menjadi milik rival berat Bagnaia, yakni Jorge Martin (Pramac Ducati). Lalu di peringkat ketiga ada Marc Marquez (Gresini Ducati).

Jalannya Sesi Practice

Rider Pramac Racing, Jorge Martin, memulai sesi dengan sangat baik dan mampu memimpin dengan catatan waktu 1 menit 31,846. Rider berjuluk Martinator itu diikuti Francesco Bagnaia, dan Pedro Acosta.

Namun tidak lama setelah itu, Acosta harus tergelincir di tikungan 14 yang untungnya tidak mengalami kendala. Sementara di sisi lain, Bagnaia sukses mengkudeta Martin dan memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 30,924 detik.

Rider Gresini Ducati, Marc Marquez yang melahap beberapa putaran akhirnya mampu merangsek naik ke posisi empat. Sementara, para rider masih terus memacu kuda besinya untuk bisa melengserkan catatan waktu yang dimiliki Bagnaia.

Akhirnya, Martin mampu mengamankan kembali posisi pertamanya dengan mencatat waktu 1 menit 30,844 detik. Bagnaia yang turun ke posisi dua tak ingin rivalnya itu lama-lama berada di posisi pertama.

Benar saja, setelah melahap beberapa lap, Bagnaia kembali memimpin sesi practice dengan catatan waktu 1 menit 30,286 detik. Dia dibuntuti oleh Martin dan Marquez yang terus mempertajam waktunya.