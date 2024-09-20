Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan MotoGP Emilia Romagna 2024: Marc Marquez Tembus 3 Besar, Francesco Bagnaia Tercepat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |21:19 WIB
Hasil Latihan MotoGP Emilia Romagna 2024: Marc Marquez Tembus 3 Besar, Francesco Bagnaia Tercepat
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

EMILIA ROMAGNA - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan MotoGP Emilia Romagna 2024, pada Jumat (20/9/2024) malam WIB. Beraksi di Sirkuit Misano, Italia, Bagnaia sukses membukukan waktu 1 menit 30,286 detik.

Sementara di posisi kedua menjadi milik rival berat Bagnaia, yakni Jorge Martin (Pramac Ducati). Lalu di peringkat ketiga ada Marc Marquez (Gresini Ducati).

Jalannya Sesi Practice

Rider Pramac Racing, Jorge Martin, memulai sesi dengan sangat baik dan mampu memimpin dengan catatan waktu 1 menit 31,846. Rider berjuluk Martinator itu diikuti Francesco Bagnaia, dan Pedro Acosta.

Namun tidak lama setelah itu, Acosta harus tergelincir di tikungan 14 yang untungnya tidak mengalami kendala. Sementara di sisi lain, Bagnaia sukses mengkudeta Martin dan memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 30,924 detik.

Francesco Bagnaia

Rider Gresini Ducati, Marc Marquez yang melahap beberapa putaran akhirnya mampu merangsek naik ke posisi empat. Sementara, para rider masih terus memacu kuda besinya untuk bisa melengserkan catatan waktu yang dimiliki Bagnaia.

Akhirnya, Martin mampu mengamankan kembali posisi pertamanya dengan mencatat waktu 1 menit 30,844 detik. Bagnaia yang turun ke posisi dua tak ingin rivalnya itu lama-lama berada di posisi pertama.

Benar saja, setelah melahap beberapa lap, Bagnaia kembali memimpin sesi practice dengan catatan waktu 1 menit 30,286 detik. Dia dibuntuti oleh Martin dan Marquez yang terus mempertajam waktunya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement