HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Emilia Romagna 2024: Pedro Acosta Tercepat, Asapi 3 Juara Dunia Termasuk Marc Marquez!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |15:53 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Emilia Romagna 2024: Pedro Acosta Tercepat, Asapi 3 Juara Dunia Termasuk Marc Marquez!
Pedro Acosta menjadi pembalap tercepat di latihan bebas 2 MotoGP Emilia Romagna 2024 (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
A
A
A

MISANO ADRIATICO – Hasil latihan bebas 2 MotoGP Emilia Romagna 2024 sudah diketahui. Pedro Acosta tampil mengejutkan sebagai pembalap tercepat di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, Sabtu (21/9/2024) sore WIB.

Pembalap tim Red Bull GASGAS Tech3 itu menorehkan waktu terbaik dengan 1 menit 31,451 detik. Ia mengungguli Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez di posisi dua hingga empat.

Marc Marquez melaju pada MotoGP San Marino 2024 (Foto: Instagram/@gresiniracing)

Jalannya Latihan Bebas

Pada menit-menit awal langsung ada banyak pembalap yang turun ke atas sirkuit untuk menjalani FP2. Beberapa perubahan pun terjadi di posisi teratas.

Setelah delapan menit berjalan, Fabio Quartararo memuncaki FP2 dengan waktu 1 menit 32,049 detik. Rider Monster Energy Yamaha itu mengungguli Brad Binder dan Marc Marquez.

Tak lama kemudian, Marc Marquez melesat naik ke posisi teratas. Bintang Gresini Racing ati itu membukukan waktu 1 menit 31,490 detik.

Marquez unggul atas Jorge Martin dan Quartararo. Sementara sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, masih nampak berada di posisi bawah.

Namun, setelah itu Bagnaia perlahan-lahan mulai memperbaiki catatan waktunya. Dia pun naik ke urutan ketujuh dengan selisih 0,544 detik dari Marquez dengan sembilan menit waktu tersisa.

Halaman:
1 2
