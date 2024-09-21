Sirkuit Misano Memanas! Link Streaming MotoGP Emilia Romagna 2024 di Vision+

JAKARTA – Akhir pekan ini, Sirkuit Misano akan menjadi arena pertarungan MotoGP Emilia Romagna 2024 yang berlangsung dari hari jumat (20/9/24) hingga Minggu (22/9/24). Siapa yang akan muncul sebagai juara dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2024? Saksikan tayangan balap MotoGP Emilia Romagna 2024 di channel SPOTV 2 Vision+. Simak jadwalnya berikut ini:

Jumat, 20 September 2024

13.55 WIB : Moto3-Free Practice

14.40 WIB: Moto2-Free Practice

15.35 WIB: MotoGP Free Practice

18.10 WIB: Moto3-Practice 1