Hasil Final Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Jawa Barat 3-1, Jawa Timur Sabet Medali Emas

Tim voli Jawa Timur rebut medali emas PON XXI Aceh-Sumut 2024 usai kalahkan Jawa Barat. (Foto: Instagram/konijatim)

DELI SERDANG – Tim voli putri Jawa Timur (Jatim) berhasil merebut medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Kepastian itu diraih usai Jatim sukses mengalahkan Jawa Barat (Jabar) dengan skor 3-1 di partai final, pada Kamis (19/9/2024) sore WIB.

Bermain di GOR Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, pertandingan final voli putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 berjalan sangat sengit. Terbukti laga harus dimainkan hingga set keempat untuk menentukan siapa yang berhak menjadi juara.

Pada akhirnya, tim voli Jatim yang juara usai menang dengan skor 3-1. Rinciannya pasukan Megawati Hangestri itu menang dengan skor 22-25, 25-23, 25-23, dan 25-23.

Jalannya Pertandingan

Awalnya Jatim dibuat tak berdaya oleh Jabar di set pertama. Shella Bernadetha cs mampu bermain baik hingga membuat Jatim kesulitan.

Megawati Hangestri saja dibuat tak bisa banyak berbicara di set pertama tersebut. Padahal Megawati adalah salah satu andalan untuk tim Jatim.

Pada akhirnya, set pertama direbut Jabar dan Jatim kalah dengan skor 22-25. Kendati demikian, Jatim mampu bangkit di set kedua.