Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Jawa Barat 3-1, Jawa Timur Sabet Medali Emas

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |18:32 WIB
Hasil Final Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Jawa Barat 3-1, Jawa Timur Sabet Medali Emas
Tim voli Jawa Timur rebut medali emas PON XXI Aceh-Sumut 2024 usai kalahkan Jawa Barat. (Foto: Instagram/konijatim)
A
A
A

DELI SERDANG – Tim voli putri Jawa Timur (Jatim) berhasil merebut medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Kepastian itu diraih usai Jatim sukses mengalahkan Jawa Barat (Jabar) dengan skor 3-1 di partai final, pada Kamis (19/9/2024) sore WIB.

Bermain di GOR Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, pertandingan final voli putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 berjalan sangat sengit. Terbukti laga harus dimainkan hingga set keempat untuk menentukan siapa yang berhak menjadi juara.

Pada akhirnya, tim voli Jatim yang juara usai menang dengan skor 3-1. Rinciannya pasukan Megawati Hangestri itu menang dengan skor 22-25, 25-23, 25-23, dan 25-23.

Jalannya Pertandingan

Awalnya Jatim dibuat tak berdaya oleh Jabar di set pertama. Shella Bernadetha cs mampu bermain baik hingga membuat Jatim kesulitan.

Tim Voli Putri Jawa Timur (instagram/konijatim)

Megawati Hangestri saja dibuat tak bisa banyak berbicara di set pertama tersebut. Padahal Megawati adalah salah satu andalan untuk tim Jatim.

Pada akhirnya, set pertama direbut Jabar dan Jatim kalah dengan skor 22-25. Kendati demikian, Jatim mampu bangkit di set kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement