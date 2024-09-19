China Open 2024: Pendampingan Hendra Setiawan Bikin Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Semakin Termotivasi

CHANGZHOU – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja mengaku mendapat motivasi tambahan saat menjalani laga babak 16 besar China Open 2024 berkat kehadiran Hendra Setiawan. Salah satu legenda bulu tangkis Indonesia itu terlihat duduk di kursi pelatih.

Pada laga tersebut, Dejan/Gloria berjumpa pasangan Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei di Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, China, Kamis (19/9/2024) pagi WIB. Mereka memenangkan laga tersebut dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-9.

Kemenangan tersebut pun disyukuri Dejan/Gloria. Pasalnya ini merupakan pertemuan pertama mereka dan langsung memetik kemenangan atas semifinalis Olimpiade Paris 2024 tersebut.

"Alhamdulillah hari ini kami bisa bermain cukup baik. Dari permainan, ini pertemuan pertama kali kami dengan mereka jadi awalnya masih meraba-raba kekuatan dan kelemahan masing-masing," ucap Dejan, dalam keterangan pers PBSI, Kamis (19/9/2024).

"Gaya permainan mereka tidak jauh dari gaya kami pasangan-pasangan Indonesia jadi sedikit banyak kami sudah tahu bagaimana menghadapinya. Mereka punya progres yang bagus jadi cukup senang di pertemuan pertama kami bisa menang," jelas Gloria.

Menariknya dari laga ini, Dejan/Gloria tidak hanya ditemani oleh sang pelatih, Vita Marissa, saja. Mereka juga didampingi Hendra yang duduk di sebelah sang pelatih.