Hasil 16 Besar China Open 2024: Sikat Shi Yu Qi, Anthony Ginting Melaju ke Perempatfinal

CHANGZHOU – Anthony Sinisuka Ginting berhasil melaju ke perempatfinal China Open 2024 Super 1000. Tunggal putra Indonesia itu menyisihkan Shi Yu Qi dua gim langsung 21-11 dan 21-8 di babak 16 besar China Open 2024.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Kamis (19/9/2024) siang WIB, Ginting langsung tancap gas menyerang di awal pertandingan sehingga unggul 4-1 lebih dulu. Namun, Shi Yu Qi dengan cepat bisa bangkit dan menyamakan skor menjadi 4-4 dan 6-6.

Namun, setelah itu sang bintang tuan rumah banyak melakukan kesalahan sendiri. Alhasil, sang jagoan Tim Merah-Putih memimpin lagi di angka 8-6 dan kemudian 11-7 di interval gim pertama.

Usai rehat, variasi serangan smash-smash silang dan akurat yang dilancarkan Ginting membuat Shi kerepotan. Pemain berusia 27 tahun itu pun terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-8.

Poin demi poin terus didapatkan Ginting dengan mudah. Pemain kelahiran Cimahi itu pun menutup gim pertama dengan skor telak 21-11.

Pada gim kedua, Shi masih sangat sering membuat error di mana pukulannya menyangkut atau keluar dari lapangan. Kondisi itu membuat Ginting dengan mudah unggul 7-1.