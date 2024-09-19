Hasil 16 Besar China Open 2024: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Jejaki Perempatinal!

CHANGZHOU – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja melangkahkan kaki ke perempatfinal China Open 2024. Pasangan non-Pelatnas PBSI itu mengalahkan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei di 16 besar China Open 2024 Super 1000, 21-15, 13-21, dan 21-9.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Kamis (19/9/2024) pagi WIB, Dejan/Gloria menunjukkan penampilan agresif atas Chen/Toh. Keduanya mampu mengontrol jalannya permainan hingga unggul jauh 5-1.

Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Dejan/Gloria membuat Chen/Toh sulit mengembangkan permainan. Mereka pun unggul 11-5 di interval pertama atas wakil Malaysia tersebut.

Menariknya dalam laga ini, Dejan/Gloria tidak hanya didampingi Vita Marissa di kursi pelatih, tetapi juga Hendra Setiawan. Keberadaan sang legenda nampaknya menambah kepercayaan diri.

Mereka terus menunjukkan permainan agresif dan menekan pertahanan Chen/Toh. Dominasi mereka kemudian tak terbendung dan akhirnya menyelesaikan gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Memasuki gim kedua, Dejan/Gloria mulai mendapat perlawanan dari Chen/Toh. Kali ini mereka tertinggal 1-3, 2-6, 6-10 di awal gim kedua.

Meski begitu, Dejan/Gloria tak mau kalah. Mereka mencoba mengejar sekaligus memperkecil ketertinggalan hingga kedudukan menjadi 9-11 di interval gim kedua.