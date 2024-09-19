Penyebab Marc Marquez Berpotensi Menang di MotoGP Emilia Romagna 2024

PENYEBAB Marc Marquez berpotensi menang di MotoGP Emilia Romagna 2024 menarik diulas. Balapan itu sendiri akan digelar di Sirkuit Misano, San Marino, Italia, pada 20-22 September 2024.

Ya, Marc Marquez akan dapat sorotan besar kala mentas di MotoGP Emilia Romagna 2024. Dia diyakini akan difavoritkan menang karena sejumlah alasan.

Pertama, Marc Marquez dalam tren positif. Pembalap Gresini Ducati itu sukses meraih kemenangan di dua seri beruntun.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akhirnya bisa menghentikan puasa kemenangan selama 1.043 hari lamanya di MotoGP Aragon 2024. Dia benar-benar tampil memukau dalam balapan itu.

Kemudian, Marquez melanjutkan tren positifnya ke balapan teranyar yang digelar dua pekan lalu. Dia kembali naik podium pertama, yang fantastisnya kali ini diraih saat memulai balapan hanya dari urutan kesembilan!

Tentunya, rentetan hasil manis itu bisa memantik motivasi lebih bagi Marquez untuk menatap MotoGP Emilia Romagna 2024. Sosoknya akan lebih diwaspadai para rival.

Alasan kedua Marc Marquez berpotensi menang di MotoGP Emilia Romagna 2024 karena performa apiknya di balapan terakhir. Diketahui, seri teranyar MotoGP 2024 digelar di Sirkuit Misano juga.