Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Berpotensi Menang di MotoGP Emilia Romagna 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |06:15 WIB
Penyebab Marc Marquez Berpotensi Menang di MotoGP Emilia Romagna 2024
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

PENYEBAB Marc Marquez berpotensi menang di MotoGP Emilia Romagna 2024 menarik diulas. Balapan itu sendiri akan digelar di Sirkuit Misano, San Marino, Italia, pada 20-22 September 2024.

Ya, Marc Marquez akan dapat sorotan besar kala mentas di MotoGP Emilia Romagna 2024. Dia diyakini akan difavoritkan menang karena sejumlah alasan.

Marc Marquez

Pertama, Marc Marquez dalam tren positif. Pembalap Gresini Ducati itu sukses meraih kemenangan di dua seri beruntun.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akhirnya bisa menghentikan puasa kemenangan selama 1.043 hari lamanya di MotoGP Aragon 2024. Dia benar-benar tampil memukau dalam balapan itu.

Kemudian, Marquez melanjutkan tren positifnya ke balapan teranyar yang digelar dua pekan lalu. Dia kembali naik podium pertama, yang fantastisnya kali ini diraih saat memulai balapan hanya dari urutan kesembilan!

Tentunya, rentetan hasil manis itu bisa memantik motivasi lebih bagi Marquez untuk menatap MotoGP Emilia Romagna 2024. Sosoknya akan lebih diwaspadai para rival.

Alasan kedua Marc Marquez berpotensi menang di MotoGP Emilia Romagna 2024 karena performa apiknya di balapan terakhir. Diketahui, seri teranyar MotoGP 2024 digelar di Sirkuit Misano juga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement