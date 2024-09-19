Marc Marquez Mesti Waspada, Pedro Acosta Diyakini Mampu Perebutkan Gelar Juara MotoGP 2025

PEDRO Acosta diyakini mampu perebutkan gelar juara MotoGP 2025. Tentunya, hal ini perlu diwaspadai para pembalap MotoGP, termasuk Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia, yang tentunya juga bertekad merebut gelar juara musim depan.

Pedro Acosta diprediksi bisa bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP musim depan ini disampaikan Kepala Tim Red Bull GASGAS Tech3, Herve Poncharal. Dia menilai Pedro Acosta telah banyak berkembang dalam musim debutnya di MotoGP 2024.

Acosta memang tampil cukup gemilang dalam tahun pertamanya di MotoGP 2024. Dari 26 balapan, dia telah 20 kali finis 10 besar dengan naik podium sebanyak enam kali.

Rider asal Spanyol itu pun duduk di peringkat enam klasemen sementara dengan torehan 152 poin. Hanya satu yang belum dicapainya saat ini, yaitu kemenangan perdana di kelas utama.

Poncharal pun menilai Acosta sudah menjalani tugasnya dengan baik untuk belajar selama MotoGP 2024 bersama Tech3. Tahun depan, Poncharal optimis juara Moto3 2021 dan Moto3 2023 bakal bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara sejak awal musim.

BACA JUGA: Jorge Martin Dapat Pesan dari Aleix Espargaro Sebelum Perkuat Aprilia Racing di MotoGP 2025

“Tugasnya adalah belajar, bersenang-senang, dan mempersiapkan masa depan. Tapi saya pikir dia akan bertarung memperebutkan gelar pada awal tahun 2025,” kata Poncharal, dilansir dari Speedweek, Kamis (19/9/2024).

“Saya tidak mengatakan dia akan menjadi favorit, tapi setidaknya dia akan berada di antara lima atau enam kandidat juara dunia,” lanjutnya.

Acosta sendiri bakal promosi ke tim pabrikan KTM pada MotoGP 2025. Alhasil, dia jelas akan mendapatkan sokongan yang lebih baik daripada di tim satelit seperti sekarang.

Di samping itu, rasa optimisme Poncharal bukannya tanpa alasan. Kata dia, pembalap berusia 19 tahun tersebut sudah berkembang dengan sempurna dalam musim pertamanya di MotoGP.