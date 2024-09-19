Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Legenda MotoGP Sindir Keras Kelakuan Fans Valentino Rossi yang Ejek Marc Marquez di Podium MotoGP San Marino 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |03:19 WIB
Legenda MotoGP Sindir Keras Kelakuan Fans Valentino Rossi yang Ejek Marc Marquez di Podium MotoGP San Marino 2024
Marc Marquez di podium MotoGP San Marino 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Loris Capirossi menyindir keras kelakuan fans Valentino Rossi yang mengejek Marc Marquez. Momen itu terjadi saat The Baby Alien berada di podium juara MotoGP San Marino 2024.

Marc Marquez yang tengah berjalan di podium mendapat ejekan dari para pendukung Valentino Rossi. Seperti diketahui, Sirkuit Misano yang menjadi arena balapan memang identik dengan markas The Doctor saat masih aktif membalap.

Namun, tindakan pada fans Valentino Rossi itu mendapat sindiran keras dari Loris Capirossi. Capirossi selaku pembalap asal Italia menyayangkan hal tersebut justru mewarnai agenda balap motor dunia di markas The Doctor.

"Ejekan ini (kepada Marc Márquez) hanya terjadi di Italia, tidak terjadi di belahan dunia lain. (Booing) Itu bukan hal yang baik, Anda bisa menjadi penggemar tanpa mencemooh saingan Anda," ujar Capirossi dilansir dari laman Motosan.

"Itu adalah hal yang buruk dan tidak benar yang tidak boleh dilakukan dalam dunia balap motor. Ini tentu saja merupakan kejuaraan yang menarik, yang didominasi oleh Ducati," lanjutnya.

Halaman:
1 2
