HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Perenang 19 Tahun asal Jawa Timur yang Belum Puas Koleksi 4 Emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Bidik 7 Medali Emas!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |03:18 WIB
Kisah Perenang 19 Tahun asal Jawa Timur yang Belum Puas Koleksi 4 Emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Bidik 7 Medali Emas!
Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi kala mentas di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: PON)
A
A
A

KISAH perenang berusia 19 tahun asal Jawa Timur, Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi, menarik diulas. Sebab, dia belum puas dengan pencapaiannya yang sudah mengoleksi empat medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi bertekad meraih medali emas lebih banyak lagi. Dia membidik total 7 medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi

Ya, Izzy tampil gemilang di PON XXI Aceh-Sumut 2024. Terbaru, dia meraih medali emas di nomor 800m gaya bebas putri yang berlangsung di Kolam Renang Selayang, Medan, Sumatera Utara, Minggu 15 September 2024 malam WIB. Izzy menjadi yang tercepat dengan catatan waktu catatan waktu 8 menit 59,31 detik.

Tak hanya meraih medali emas, catatan waktu Izzy tersebut juga memecahkan rekor PON. Ia memecahkan rekor mikik Adinda Larasati Dewi Kirana di PON XX Papua 2021 dengan raihan waktu 8 menit 59,78 detik.

Tambahan satu emas dari nomor 800m gaya bebas putri membuat Izzy sudah membukukan empat medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024 ini. Sebelumnya, ketiga medali emas Izzy diraih di renang perairan terbuka nomor 5.000m putri, 400m gaya bebas putri, dan 4×200m gaya bebas estafet.

Halaman:
1 2
