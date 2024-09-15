Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu 15 September 2024 Pukul 12.00 WIB: Aceh Lengkapi 5 Besar, DKI Jakarta Tak Tersentuh di Puncak!

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu 15 September 2024 pukul 12.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Posisi DKI Jakarta di puncak klasemen tak tersentuh karena pundi-pundi medali terus bertambah.

Ya, DKI Jakarta masih bertengger di posisi puncak klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. DKI Jakarta nyaman di pucuk dengan koleksi 94 emas, 82 perak, 76 perunggu.

Lalu, di peringkat kedua, masih ada Jawa Barat yang mengekor. Mereka total meraih 86 emas, 84 perak, dan 85 perunggu.

Jawa Timur juga menempel ketat di posisi ketiga dengan capaian 86 emas, 78 perak, dan 77 perunggu. Meski posisi peringkat belum berubah, tetapi untuk perebutan tiga besar pun diprediksi akan tetap memanas pada hari ini.

Tuan rumah, Sumatera Utara, ada di urutan keempat. Mereka mengoleksi 43 emas, 20 perak, dan 53 perunggu.

Lalu, tuan rumah lainnya, yakni Aceh, melengkapi 5 besar. Mereka sudah memperoleh 39 emas, 30 perak, dan 35 perunggu. Namun, posisi Aceh juga ditempel ketat Jawa Tengah yang ada di posisi keenam.

Saat ini, Jawa Tengah mengoleksi 27 emas, 31 perak, dan 58 perunggu. Disusul DI Yogyakarta di peringkat ketujuh, dengan catatan 20 emas, 25 perak, dan 27 perunggu.

Sementara perebutan posisi 10 besar ada Kalimantan Timur dan Banten yang sedang bersaing. Untuk saat ini, Kalimantan Timur berhasil menduduki peringkat 10, sedangkan Banten 11.