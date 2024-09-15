Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Pramac Ducati Buka Suara soal Blunder Jorge Martin di MotoGP San Marino 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |00:15 WIB
Bos Pramac Ducati Buka Suara soal Blunder Jorge Martin di MotoGP San Marino 2024
Jorge Martin gagal total di MotoGP San Marino 2024 (Foto: Pramac Racing)
A
A
A

BOS Pramac Ducati, Gino Borsoi, buka suara terkait blunder Jorge Martin di MotoGP San Marino 2024. Borsoi mengatakan situasi seperti itu biasa dialami pembalap.

The Martinator -julukan Martin- melakukan kesalahan fatal pada akhir pekan lalu saat tampil di MotoGP San Marino 2024. Jorge Martin awalnya berada di posisi kedua di belakang rivalnya, Francesco Bagnaia, saat hujan turun di tengah balapan.

Dalam situasi itu, Pecco -sapaan Bagnaia, yang memimpin balapan, terus lanjut dan tidak mengganti motornya dengan ban basah. Sebaliknya, Martin dengan cepat memutuskan masuk ke pit lane untuk mengganti motor

Sialnya, beberapa menit kemudian hujan berhenti dan Martin kembali ke pit untuk kembali mengganti motornya. Alhasil, balapannya menjadi kacau dan bahkan dia sampai terkena overlap oleh beberapa rider lain, termasuk Pecco, sampai akhirnya dia finis di urutan 15.

Borsoi pun memaklumi kesalahan keputusan yang dibuat rider asal Spanyol tersebut dalam balapan di Sirkuit Misano itu. Menurutnya, situasi seperti itu kerap terjadi dan sebenarnya situasinya bakal berbeda jika ternyata hujan semakin deras.

“Terkadang segala sesuatunya tidak berjalan sempurna. Jorge berusaha melakukan yang terbaik saat itu. Jika hujan turun lebih deras, itu akan menjadi sebuah fenomena yang berbeda,” kata Borsoi dilansir dari Motosan, Sabtu (14/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement