Resmi Digelar, IDX Channel Golf Tournament 2024 Diikuti 144 Peserta dari Stakeholders Pasar Modal

JAKARTA – Ajang tahunan IDX Channel Golf Tournament 2024 resmi digelar hari ini, Sabtu (14/9/2024). Ajang ini digelar di Sedayu Indah Golf, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Turnamen IDX Channel Golf Tournament 2024 diikuti 144 partisipan. Para peserta merupakan stakeholders pasar modal dan juga masyarakat pegolf.

Peserta IDX Channel Golf Tournament 2024 ini memperebutkan hadiah dengan sejumlah kategori tertentu. Di antaranya, ada Hole in One yang akan mendapatkan Lexus RX350h Luxury, Lexus Lbx Luxury, hingga All New Honda Accord RS eHEV.

Pantauan di lokasi, Sabtu (14/9/2024), sejumlah perwakilan Self Regulatory Organization (SRO) Pasar Modal Indonesia berada di lokasi. Di antaranya, ada Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat; Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia Kristian Manullang; Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi KSEI Dharma Setyadi; Komisaris KSEI Dian Fithri Fadila; hingga Komisaris KPEI Uriep Budhi Prasetyo.